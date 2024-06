Stars David Duchovny: Hat er Angelina Jolie entdeckt?

David Duchovny - Famous - New York - October 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 14:13 Uhr

Der 63-jährige Schauspieler glaubt, dass er eine wichtige Rolle in der Karriere seiner Kollegin spielte.

David Duchovny ist überzeugt davon, dass er die Karriere von Angelina Jolie auf den Weg gebracht hat.

Der 63-jährige ‚Akte X‘-Darsteller stand mit seiner 49-jährigen Kollegin für den Thriller ‚Playing God‘ aus dem Jahr 1997 vor der Kamera. Nach ihrem ersten Kennenlernen wusste Duchovny laut eigener Aussage sofort, dass Jolie einmal ein Megastar werden würde. In der ‚SiriusXM‘-Sendung ‚Andy Cohen Live‘ verriet er über das erste Treffen mit ihr: „Ich glaube, dass ich Angelina Jolie entdeckt habe. Ich machte das Casting, also ich war Teil des Castingprozesses, ich habe sie nicht entdeckt, aber sie kam herein und ich wusste sofort, dass sie ein Filmstar war. Ich sagte allen, dass wir sie unbedingt engagieren müssen.“

Während Duchovny zum damaligen Zeitpunkt durch seine Rolle als Fox Mulder in der beliebten Science-Fiction-Serie bereits ein bekannter Schauspieler war, war Angelina trotz ihres berühmten Vaters Jon Voight noch keinem größeren Publikum bekannt. Einige Jahre nach ‚Playing God‘ erhielt die US-Amerikanerin den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in ‚Durchgeknallt‘. Als Protagonistin in ‚Tomb Raider‘ erlebte Jolie später ihren internationalen Durchbruch.