Gutes Verhältnis nach Rosenkrieg Denise Richards: Zu Ostern ist Charlie Sheen bei ihr willkommen

Charlie Sheen und Denise Richards haben 19 Jahre nach ihrer Trennung nun so ein entspanntes Verhältnis, dass sie sogar wieder Feiertage zusammen verbringen. (ae/spot)

SpotOn News | 30.03.2024, 13:15 Uhr

Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Bei Denise Richards und Charlie Sheen scheint das der Fall zu sein. Gerade erst betonte sie in einem Interview, dass sie zu ihrem Ex-Mann jetzt ein gutes Verhältnis habe - und er sogar zu Ostern bei ihr willkommen sei.

Nach einem jahrelangen Rosenkrieg hat sich die Lage bei Denise Richards (53) und Charlie Sheen (58) inzwischen beruhigt. Sogar so sehr, dass sich die Schauspielerin vorstellen könnte, die Osterfeiertage gemeinsam zu verbringen: "Er ist immer willkommen", sagte sie im Interview mit "People". Schließlich hätten sie auch schon andere Feiertage zusammen verbracht.

Video News

Kochen und Eiersuche

Sie freue sich darauf, mit der ganzen Familie und vielen Freunden zusammen zu feiern, betonte Denise Richards. An Feiertagen stünde dann auf jeden Fall gemeinsame Zeit in der Küche auf dem Plan: "Wir lieben es zu kochen." Auch eine Eiersuche gehört zum Programm. "Meine größeren Mädchen sind zwar schon älter, aber es macht ihnen Spaß zu sehen, wie ihre kleine Schwester immer noch Spaß am Osterhasen und an der Ostereiersuche hat."

Zu den gemütlichen Stunden mit ihren drei Töchtern Eloise (12), Lola (18) und Sami (20) könnte sich dann auch ihr berühmter Ex-Mann gesellen. "Wir verstehen uns, wir haben ein gutes Verhältnis." Kurz vor dem Osterfest wusste Denise Richards allerdings noch nicht, ob er dabei sein wird. Das entscheide sich meist spontan, sagte sie an Karfreitag. Aber: "Je mehr Leute, desto fröhlicher ist es bei uns zu Hause."

Seit 2005 getrennt

Richards und Sheen waren rund drei Jahre verheiratet und trennten sich 2005. Als die Schauspielerin die Scheidung einreichte, war sie mit dem zweiten Kind Lola hochschwanger. Sie warf ihrem Mann vor, sie bedroht und gestoßen zu haben. Auch Morddrohungen habe er gegen sie ausgestoßen. Er betonte, sie wolle sich damit nur an ihm für die missglückte Ehe rächen. Aber auch beruflich hatte er erheblichen Ärger, musste etwa seine Erfolgsserie "Two And A Half Men" wegen seiner Alkoholsucht verlassen. Das Ex-Paar hat zusammen die Töchter Sami und Lola. Später adoptierte Richards noch eine dritte Tochter, Eloise. Seit 2018 ist sie mit ihrem Kollegen Aaron Phypers (51) verheiratet.

Auch das lange angespannte Verhältnis zu ihrer ältesten Tochter soll sich wieder verbessert haben. 2021 war Sami zu Charlie Sheen gezogen. Seit dem vergangenen Jahr lebt sie wieder in der Nähe ihrer Mutter. "Sami hat ihre eigene Wohnung – Denise hat ihr geholfen, alles einzurichten und zu dekorieren und sich einzuleben", erklärte ein Insider laut "People". "Sie sind sich jetzt näher als je zuvor."

Zurück zu "The Real Housewives of Beverly Hills"?

Gegenüber dem US-Portal hat Denise Richards auch eine Rückkehr zu "The Real Housewives of Beverly Hills" ins Spiel gebracht. "Ich sage immer: 'Sag niemals nie'", wird sie zitiert. Von 2015 bis 2020 war in der Reality-Serie zu sehen.