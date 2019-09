„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Judith Williams

Seit dem 3. September läuft die sechste Staffel von „Höhle der Löwen”Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Porträts vor. Zum Schluss: Die deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin Judith Williams (47), die mit der „Judith-Williams-Markenwelt“ die größte europäische Teleshopping-Marke, die im internationalen Verkaufsfernsehen vertrieben wird besitzt.

Schicksalsschlag

Judith Alexis Stecher-Williams, wie sie mit vollem Namen heißt, wurde am 18.09.1971 in München geboren. Mit nur vier Jahren stand sie erstmals auf der Bühne, gemeinsam mit ihrem Vater, dem Opernsänger Daniel Lewis Williams (69). Später studierte die brünette Schönheit klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln sowie Ballett an der „Royal Academy of Music“ in London. Nach zahlreichen Erfolgen als Sängerin wurde Mitte der 1990er Jahre ein Tumor bei ihr entdeckt. Durch die anschließende Hormontherapie veränderte sich ihre Stimme, sodass sie ihre Karriere als Sängerin zunächst beenden musste.

1999 startete sie daraufhin als Verkaufs-Moderatorin beim Teleshopping-Sender „QVC“. Ein Jahr später wechselte sie zum Shopping-Sender „H.O.T.“, der heute als „HSE24″ bekannt ist. 2007 gründete sie die „Judith Williams GmbH“, über die sie ihre eigene Luxus-Kosmetiklinie ins Leben rief. Die erste Teleshopping-Show mit ihren Produkten sorgte für den bis dato erfolgreichsten Marken-Launch in der Geschichte von „HSE24″. Unter anderem wurde eine Creme mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Die zweifache Mutter gründete daraufhin die „Judith-Williams-Marken-Welt“, die Mode, Schmuck, Parfum und mehr als 800 Luxus-Kosmetik-Produkte führt.

„Die Höhle der Löwen“

Neben ihren Shows bei „HSE24″ im deutschsprachigen Raum präsentiert sie ihre Produkte inzwischen auch bei „HSE24″ in Russland, sowie bei „QVC“ in Großbritannien und Frankreich mit großem Erfolg. Rund 100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Judith Williams ihre kreativen Ideen und Innovationen umsetzen kann. Mit ihrer Markenwelt sorgt die 47-jährige für einen jährlichen Gesamtumsatz von weit über 150 Millionen Euro im Teleshopping. Seit 2014 ist sie als Investorin bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ im Einsatz. Neben ihr sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Dagmar Wöhrl (65), Carsten Maschmeyer (60), Ralf Dümmel (52) und Frank Thelen (43) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Investoren-Rudel dieses Jahr durch Dr. Georg Kofler (62) und Nils Glagau (43). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.

