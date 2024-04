Sie ist Mittelpunkt der dritten Staffel Diese Sex-Klausel hat Nicola Coughlan in ihrem „Bridgerton“-Vertrag

Staffel drei von "Bridgerton" dreht sich um die Beziehung zwischen Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton). (ncz/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 20:47 Uhr

In "Bridgerton" geht es regelmäßig heiß her - so auch in der dritten Staffel. Hauptdarstellerin Nicola Coughlan ließ deswegen eine spezielle Sex-Klausel in ihren Vertrag einbauen.

Wer die ersten zwei Staffeln des Netflix-Hits "Bridgerton" gesehen hat, weiß, dass es in der Serie manchmal nicht gerade jugendfrei zugeht. Auch die dritte Staffel, die am 16. Mai beim Streamingdienst startet, dürfte wieder mit pikanten Szenen gespickt sein. Zwei Menschen werden allerdings nicht in den Genuss dieser Szenen kommen: die Eltern von Schauspielerin Nicola Coughlan (37), deren Rolle Penelope Featherington beziehungsweise deren Beziehung mit Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) im Mittelpunkt der neuen Staffel steht.

Besondere Sex-Klausel für "Bridgerton"-Star Nicola Couglan

Im Interview mit dem Radiosender SiriusXM Hits 1 erklärte Coughlan, dass sie in ihren Vertrag eine besondere Bedingung hat einbauen lassen. Demnach hätte sie von den Machern einen alternativen Schnitt der Staffel – eine jugendfreie Fassung – gefordert, den sie ihrer Familie zeigen könne. "Das steht buchstäblich in meinem Vertrag", so Coughlan. "Die Leute denken, ich sage das als Scherz. Aber ich will es einfach nicht." Grund sei ihre irisch-katholische Erziehung. "So sind wir einfach nicht drauf", erklärt die Schauspielerin.

Bereits die erste Reaktion ihrer Mutter beweise dies: "Als sie 'Bridgerton' zum ersten Mal sah, wusste sie nicht, dass es so freizügig sein würde", erklärt Coughlan. "Und dann bekommt man direkt nach zwei Minuten der ersten Folge einen Hintern zu sehen, Jonathan Baileys schönen Hintern. Sie sagte: 'Was ist das?'" Inzwischen fände sie es aber "fantastisch und wirklich witzig" und rede "ständig über Hintern".

Ihre eigene Tochter soll Coughlans Mutter aber offenbar nicht in ähnlichen Szenen sehen. Und die dürfte es in der kommenden Staffel en masse geben, wie die Schauspielerin bereits in der Vergangenheit verriet. Für Nicola Coughlan war es keine Überwindung, diese Szenen zu drehen: "Sie haben uns sehr viel Freiheit gegeben, wir durften sehr viel mitsprechen", so die 37-Jährige. "Und das gibt einem ein Gefühl von Selbstvertrauen. Die Szenen haben so tatsächlich Spaß gemacht."

Die dritte Staffel von "Bridgerton" veröffentlicht Netflix in zwei Teilen, der erste erscheint am 16. Mai, Teil zwei folgt am 13. Juni.