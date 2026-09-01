Stars Doja Cat spricht über ihre Probleme mit Alkohol und Kokain

Doja Cat - AUGUST 2025 - GETTY - Outside Lands Festival San Francisco Day 1 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 14:00 Uhr

Doja Cat spricht über ihre Probleme mit Alkohol und Kokain.

Doja Cat hat offen über ihre früheren Probleme mit Alkohol und Kokain gesprochen.

Die 30-jährige Musikerin machte in mehreren auf TikTok veröffentlichten Videos deutlich, dass sie froh ist, diese Phase ihres Lebens hinter sich gelassen zu haben. In ihren Beiträgen erklärte Doja Cat, sie habe in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit Alkohol gehabt. Auch Kokain habe eine Zeit lang eine Rolle in ihrem Leben gespielt. Besonders offen sprach sie über ihre Beweggründe, sich überhaupt zu diesem Thema zu äußern. „Ich möchte dieses TikTok wirklich nicht machen, weil ich Angst in mir trage“, sagte sie. Gleichzeitig habe sie gelernt, sich regelmäßig den Dingen zu stellen, die ihr Angst machen. Da sie sich auf einem Weg der Heilung befinde, müsse sie diesen Schritt deshalb gehen.

Doja Cat bezog sich außerdem auf Menschen im Internet, die ihr eine „dämonische“ Seite zuschreiben. Sie erklärte, dass Sucht, Alkohol und Drogen mit negativen Gedanken und unbehandelten psychischen Problemen zusammentreffen können. Das Internet könne dabei zusätzlich zur Verstärkung negativer Gefühle beitragen – insbesondere dann, wenn man dort nach Bestätigung für belastende Gedanken suche. Über ihren eigenen Konsum sagte sie: „Ich hatte nie wirklich ein Drogenproblem, abgesehen von Gras. Aber Alkohol ist etwas, mit dem ich definitiv ein Problem hatte. Ich war nie Alkoholikerin, aber ich hatte definitiv Schwierigkeiten damit.“ Doja Cat räumte anschließend ein, dass auch Kokain zu ihrer Vergangenheit gehört. In einem weiteren Video sagte sie: „Ich habe mit Kokain zu kämpfen gehabt. Ich glaube, das könnte ungefähr acht Jahre her sein. Aber ich bin lange darüber hinweg – Gott sei Dank.“

Die Sängerin sprach in diesem Zusammenhang auch über ihre psychische Gesundheit. Vor einiger Zeit hatte sie öffentlich gemacht, dass bei ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) diagnostiziert wurde. Die Erkrankung kann unter anderem das eigene Selbstbild und die Wahrnehmung anderer Menschen beeinflussen und mit starken Stimmungsschwankungen sowie impulsivem Verhalten einhergehen. Doja Cat erklärte, sie habe vermutlich schon sehr lange mit der Erkrankung zu kämpfen. Bereits als Kind habe sie gelernt, ihre tatsächlichen Gefühle zu verbergen und nach außen so zu wirken, als sei alles in Ordnung. „Schon in sehr jungen Jahren habe ich gelernt, so zu tun, als würde ich Dinge mögen, so zu tun, als wäre ich glücklich, und so zu tun, als würde ich bestimmte Dinge nicht mögen, obwohl ich sie eigentlich mochte“, erzählte sie auf TikTok. Dieses Verhalten habe sich irgendwann gegen sie gewendet. „Ich habe es immer irgendwie geschafft. Aber irgendwann hat es mich eingeholt – und ich glaube, das passiert den Menschen irgendwann“, sagte die Musikerin.