Wiederkehr des britischen Hemdkragens Ein Mann kommt nicht zur Ruhe: Theo Koll kehrt zum ZDF zurück

Genau seine Kragenweite: Theo Koll heuert beim ZDF-Morgenmagazin als Politik-Experte an. (jök/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 17:16 Uhr

Ende 2023 verkündete Journalisten-Legende Theo Koll seinen Bildschirm-Abschied. Fake News, wie sich jetzt herausstellt. Denn: Er ist zurück - als Politik-Experte beim ZDF-Morgenmagazin. Daneben gab der Mainzer Sender auch den Einstieg von Moderator Philip Wortmann bekannt.

Theo Koll kehrt zum ZDF zurück. Als Politik-Experte steht er ab März dem ZDF-Morgenmagazin zur Verfügung, wie der Sender per Mitteilung aufhorchen ließ. Mit ihm gehört Moderator Philip Wortmann (29) ab März zum neu aufgestellten Team aus Berlin.

Erst Phoenix, nun ZDF

Es war ein Abschied auf Raten – von seinem eigenen Ruhestand. Erst Ende 2023 hatte Koll, Top-Journalist und langjährige Chef des ZDF-Hauptstadtstudios, sich und seine berühmten britischen Hemdkrägen nach 33 Jahren vom ZDF-Bildschirm verbannt. Zum 1. Januar werde er den Vorsitz des Kuratoriums der "Aktion Mensch" einnehmen, hieß es. Doch schon eine Meldung vom 19. Januar ließ erahnen, dass Koll im Ruhestand etwas gefehlt haben muss. Koll verstärke ab sofort das Moderatoren-Team beim ZDF-nahen Polit-Kanal Phoenix, hieß es es vor einem Monat. Nun verspricht das ZDF, man wolle "die junge Perspektive stärken und von der Erfahrung jahrzehntelanger Politikbeobachtung profitieren – mit Philip Wortmann und Theo Koll." Das ganze unter der Überschrift "Zwei neue Gesichter im ZDF-Morgenmagazin".

"Mit 66 Jahren…"

Doch während Wortmann etwas von der Unbekümmertheit eines Julian Nagelsmann ausstrahlt, fällt es schwer, Theo Koll als "neues Gesicht" zu akzeptieren. Seine Analyse der politischen Lage der Republik ist seit Jahrzehnten so bekannt scharfkantig wie seine britischen Tab-Hemdkrägen, die er mit Vorliebe trägt. Und Loriot-Fans ahnten es vielleicht Ende 2023 schon: Niemals geht man so ganz. Das bekannte berufliche Terrain zu verlassen, fällt gerade Männern eher schwer, siehe "Papa ante portas." Nun kehrt Koll also auf den ZDF-Bildschirm zurück, kurz vor seinem 66. Geburtstag am 19. März. Doch – noch so ein Gassenhauer – spätestens seit Udo Jürgens singt jedes Kind: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. In diesem Sinne: Welcome back, Theo!