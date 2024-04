7,56 Millionen Menschen schalten ein ZDF-Reihe „Marie Brand“ feiert mit neuer Folge Quotenrekord

Mariele Millowitsch in der aktuellen Folge von "Marie Brand". (dr/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 12:57 Uhr

Dank deutlich mehr als sieben Millionen Zuschauern stellte die ZDF-Krimireihe "Marie Brand" eine neue Bestmarke auf. Die aktuelle Folge sicherte dem Sender außerdem den Tagessieg im Gesamtpublikum.

Großer Erfolg für die beliebte ZDF-Reihe "Marie Brand". Die am Samstagabend ausgestrahlte Folge "Marie Brand und die verfolgte Braut" erreichte laut den offiziellen Einschaltquoten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK einen Marktanteil im Gesamtpublikum von 30,6 Prozent – so viel wie noch keine andere "Marie Brand"-Episode je zuvor. Über den Rekord berichtete zunächst das Branchenmagazin "DWDL". Die bisherige Bestmarke lag bei einem Marktanteil von 30,3 Prozent aus dem Jahr 2022. Im Schnitt sahen am 20. April 2024 ab 20:15 Uhr 7,56 Millionen Menschen ab drei Jahren die 90 Minuten "Marie Brand" im ZDF.

Damit räumte das ZDF auch den Tagessieg beim Gesamtpublikum ab. Auf Platz zwei zur Primetime ging die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten dank 2,67 Millionen Menschen vor den TV-Geräten über die Ziellinie. Platz drei ging an die neue RTL-Spielshow "Drei gegen Einen" mit 1,84 Millionen Zuschauer. Im Segment der sogenannten werberelevanten Zielgruppe des 14- bis 49-jährigen Publikums setzte sich zur Primetime hingegen "Verstehen Sie Spaß?" an die Spitze (0,6 Mio.), gefolgt von "Drei gegen Einen" (0,56 Mio.) und der ProSieben-Show "The Masked Singer" (0,55 Mio.).

Die Krimi-Reihe "Marie Brand" läuft bereits seit 2009 im ZDF

Die ZDF-Reihe "Marie Brand" wurde erstmals im Dezember 2008 ausgestrahlt. Im Zentrum der Krimi-Serie mit komödiantischen Anteilen steht die gleichnamige Kommissarin, die von Mariele Millowitsch (68) gespielt wird. Ihr zur Seite steht von Anfang an Kollege Jürgen Simmel, gespielt von Hinnerk Schönemann (49). Bislang wurden 34 Folgen ausgestrahlt. Den Zuschauerrekord in absoluten Zahlen hält im Übrigen auch weiterhin die oben bereits erwähnte Episode "Marie Brand und der überwundene Tod", bei der am 2. Februar 2022 insgesamt 9,03 Millionen Menschen einschalteten.