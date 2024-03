Erstes Foto mit Baby Handball-Star Silvio Heinevetter ist Vater geworden

SpotOn News | 14.03.2024, 08:44 Uhr

Silvio Heinevetter im Babyglück: Der Handballtorwart und seine Partnerin Antonia sind offenbar Eltern geworden. Auf Instagram teilte der frischgebackene Vater ein erstes Foto mit Baby.

Silvio Heinevetter (39) ist offenbar Vater geworden und teilt nun sein Babyglück mit der Welt. In einer Instagram-Story postete er am Mittwoch (13. März) ein Foto, das ihn mit Kaffeebecher in der Hand und einem kleinen Baby in einer Trage zeigt. Das Bild ließ Heinevetter unkommentiert und gab keine weiteren Details bekannt.

Die "Bild"-Zeitung hatte im Sommer 2023 berichtet, dass der Handballprofi und seine Partnerin Antonia offenbar ein Kind erwarten. Offiziell bestätigt hatte Heinevetter das nicht.

Seit 2023 verheiratet

Mit Partnerin Antonia wurde Heinevetter erstmals im Januar 2022 im Urlaub gesichtet, ein Jahr später brachte er sie mit zu einer Benefizgala in Freiburg. 2023 soll das Paar in Kassel geheiratet haben. Dort sollen sie sich auch kennengelernt haben.

Zuvor war der Handballer zwölf Jahre lang mit Schauspielerin Simone Thomalla (58) liiert. 2021 gaben sie ihre Trennung bekannt.