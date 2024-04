Dreharbeiten zur 24. Staffel laufen „Die Rosenheim-Cops“: Star aus „Sturm der Liebe“ ist die Neue im Team

Sophia Schiller ist vor allem aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. (dr/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 12:52 Uhr

Neue Folgen, altbewährtes Kernteam: Die 24. Staffel der beliebten Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" steht in den Startlöchern. Bei den Gast-Ermittlern gibt es allerdings ein neues Gesicht zu bewundern: Der "Sturm der Liebe"-Star Sophia Schiller ist neu mit an Bord.

Aktuell arbeitet das ZDF an den neuen Folgen der beliebten Vorabend-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops". Wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie bekannt gegeben wurde, wird derzeit die insgesamt bereits 24. Staffel im bayerischen Rosenheim, München und Umgebung gedreht. Erneut bleibt die Serie ihrer Ausrichtung treu und schart um das Kernteam bestehend aus den Schauspielern Dieter Fischer (53), Igor Jeftić (52), Marisa Burger (50) und Max Müller (59) zahlreiche Aushilfs-Kommissare, die unterschiedliche Fälle lösen werden. Neu im Team ist erstmals auch die aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannte österreichische Schauspielerin Sophia Schiller (28).

Die gebürtige Wienerin verkörperte von 2021 bis 2022 in "Sturm der Liebe" die zwielichtige und hinterhältige Antagonistin Constanze von Thalheim. Außerdem kennt man Schiller aus der Sky-Serie "Der Pass". Bereits in der 23. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" kamen die beiden Schauspieler Baran Hêvî (38) und Michaela Weingartner (33) zum Einsatz, die erneut ermitteln werden. Wohl nicht mehr dabei sein wird laut Ankündigung hingegen Thekla Hartmann (30), die in der aktuellen Ankündigung zumindest nicht mehr erwähnt wurde.

Die neuen Folgen laufen im Herbst im ZDF

Die insgesamt 24 neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" sollen im Herbst 2024 ausgestrahlt werden. Seit 2002 läuft die Serie bereits regelmäßig im ZDF und bringt es bereits auf mehr als 500 Folgen und sechs Spezial-Ausgaben in bislang 23. Staffeln. Die jeweils 45 Minuten langen humoristischen Krimi-Episoden werden seit vielen Jahren immer dienstags um 19:25 Uhr ausgestrahlt. Zahlreiche Gaststars wie zum Beispiel Wayne Carpendale, Andreas Gabalier, Dieter Thomas Heck, Christine Neubauer, Verona Pooth, Simone Thomalla oder Martin Semmelrogge gaben sich in "Die Rosenheim-Cops" bereits die Ehre.