Im siebten Monat „Hochzeit auf den ersten Blick“: Dr. Sandra Köhldorfer ist schwanger

TV-Therapeutin Dr. Sandra Köhldorfer ist schwanger. (jök/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 16:51 Uhr

Seit 2014 spielt sie beim Sat.1-Format "Hochzeit auf den ersten Blick" ganz offiziell die Kupplerin. Jetzt scheint das ganz private Glück von Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer perfekt. Die 43-Jährige ist bereits in der 29. Woche schwanger.

Seit zehn Jahren hilft sie in der Sat.1-Show "Hochzeit auf dem ersten Blick" dem Glück anderer Paare auf die Sprünge. Jetzt verriet Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer (43), dass sie bereits im siebten Monat schwanger ist. "Dieses Weihnachten dürfen wir uns über unser kleines Wunder freuen", verriet Köhldorfer "Bunte" freudestrahlend.

Angst vor Komplikationen

Die späte Enthüllung ihrer Schwangerschaft hat für die 43-Jährige einen ernsten Hintergrund. "Ich habe eine Risikoschwangerschaft, deshalb wollte ich warten. Ab jetzt wäre es auch bei einer Frühgeburt sicher lebensfähig", so Köhldorfer. Inzwischen befinde sie sich mit ihrem heranwachsenden Kind in der 29. Schwangerschaftswoche und will ihr Glück endlich mit der Welt teilen.

Hochzeit steht bald an

Egal welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird, für Dr. Sandra Köhldorfer und ihren Verlobten Ryan Bank wird es ein Wunschkind sein. Schon bald wollen sie "klein und standesamtlich heiraten, damit wir als Familie einen gemeinsamen Namen haben", so die stolzen werdenden Eltern. "Die große Hochzeit machen wir dann, wenn unser Kind da ist, herumkrabbelt und wir gemeinsam feiern können."