Hugh Grant über „Doctor Who“-Nachfolge: „Ich bin es nicht“

Hugh Grant wird nicht die Hauptrolle in "Doctor Who" spielen. Entsprechende Gerüchte hat der Schauspieler dementiert.

Hugh Grant (61) hat Berichte dementiert, wonach er der nächste Schauspieler sein könnte, der den „Doktor“ in der BBC-Serie „Doctor Who“ spielen wird. Die Gerüchte, der „Notting Hill“-Star könnte in die Rolle des berühmten Zeitreisenden schlüpfen, hatte zuvor der „Daily Mirror“ aufgebracht. Aktuell ist Jodie Whittaker (39) als „Doktor“ zu sehen. Grant soll die Rolle schon 2004 angeboten worden sein und auch da lehnte er ab.

Whittaker gab vergangenes Jahr bekannt, dass sie nicht mehr für „Doctor Who“ vor der Kamera steht. Drei Specials mit ihr gibt es noch 2022. Die Rolle wäre demnach gerade zu haben. Grant twitterte allerdings zu einem „Guardian“-Artikel über die Gerüchte, er könnte ihr Nachfolger werden: „Nichts gegen Dr W, aber ich bin es nicht. Keine Ahnung, woher die Geschichte kam.“

Nothing against Dr W but I’m not. No idea where the story came from. https://t.co/g1PG4VsqYN

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) March 21, 2022