Film Hugh Grant: Der vierte ‚Bridget Jones’ ist der beste Film

Hugh Grant - Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves press call Mexico 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 13:00 Uhr

Hugh Grant glaubt, dass der nächste ‚Bridget Jones‘-Film „der beste der vier Filme“ sein wird.

Der 63-jährige Schauspieler wird seine Rolle als Daniel Cleaver in dem kommenden ‚Bridget Jones: Mad About The Boy’ wieder aufnehmen und er war sehr beeindruckt, als er das Drehbuch für den Film erhielt. Hugh – der im dritten Film, ‚Bridget Jones‘ Baby‘, nicht mitspielte – erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich sage euch was, ich denke, das Drehbuch für den vierten Bridget ist das beste von allen vier. Und tatsächlich ist es eines der besten Drehbücher, die ich seit langem gelesen habe.“

In dem Film wird Renee Zellwegers Bridget sich nach dem Tod ihres Mannes Mark Darcy (Colin Firth) an das Leben als alleinerziehende Mutter gewöhnen, und Hugh war beeindruckt von der emotionalen Tiefe, die er in dem Drehbuch fand. Er sagte: „Es basiert auf dem Versuch, zwei Kinder allein zu erziehen, und dann [wird] alles mit der Bridget Jones-Komödie vermischt, also ist es sehr traurig, aber auch sehr lustig. Es hat mich zu Tränen gerührt.“

Der britische Star hatte nicht mit dem Projekt gerechnet und auch nicht damit, dass seine Figur – die im dritten Film bei einem Flugzeugabsturz vermutlich ums Leben kam, bis eine Zeitungsschlagzeile am Ende des Films verriet, dass er lebend gefunden wurde – zurückkehren würde. „Es hat sich einfach so ergeben, dass Helen [Fielding] ein weiteres Buch geschrieben hat. Hoffentlich sind wir nicht zu alt. Ich mache jetzt nicht mehr viel, ich habe nur noch ein paar Szenen”, so Grant.

Neben Hugh und Renee wird auch Dame Emma Thompson als Dr. Rawlings in dem Film zurückkehren, während neu in der Besetzung von ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’ Chiwetel Ejiofor und Leo Woodall sind.