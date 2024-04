Ab kommende Woche „Ich mach was Neues“: Damit geht Anne Will jetzt an den Start

Anne Will bei einem Auftritt in Köln. (hub/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 11:39 Uhr

Anne Will hat ein neues Projekt angekündigt. In der kommenden Woche will sie mit einem Podcast starten. Darüber will sie dann sprechen.

TV-Star Anne Will (58) macht nun offenbar einen Politik-Podcast. Auf YouTube heißt es zu dem Kanal "Politik mit Anne Will": "Jede Woche ein Thema, ein Interview und ein toller Gast zum Einordnen und Erklären. Hier könnt Ihr verstehen, worum es wirklich geht. Warum Politik tickt, wie sie tickt. Und ihr könnt auch eine Idee davon bekommen, wie es besser laufen könnte. Jede Woche, donnerstags, ab 12 Uhr."

Video News

Kurz zuvor hatte sich Anne Will bereits mit einer noch wenig konkreten Ankündigung zurückgemeldet. Auf X (vormals Twitter) schrieb die Moderatorin: "Ich mach was Neues." Dazu teilte sie ein Video, in dem es ebenfalls heißt "Zeit für Neues". Zu sehen gibt es Anne Will unter anderem, wie sie am Laptop arbeitet und sich anschließend Kopfhörer aufsetzt und in ein Mikrofon spricht. Einige User tippten daher bereits in den Kommentaren zu dem Post auf einen Podcast. Starten wird das neue Projekt von Anne Will bereits am kommenden Donnerstag, dem 18. April, wie es in der Ankündigung weiter hieß.

Ich mach was Neues. https://t.co/JaTEnL9BPI — Anne Will (@annewill) April 11, 2024

Im Dezember hatte Anne Will das letzte Mal ihren Politik-Talk moderiert

Bekannt wurde Anne Will durch ihre eigene TV-Sendung: Anfang Dezember hatte die Journalistin zum letzten Mal ihre gleichnamige Polit-Talkshow im Ersten moderiert. Die Sonntagabend-Sendung galt als meistgesehene Talkshow im deutschsprachigen Raum. Über 16 Jahre hatte Will mit der Sendung nationale Debatten und Diskurse geprägt. Die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga (55) übernahm ab dem neuen Jahr den Sendeplatz. Anne Will sprach im Januar im Interview mit dem Magazin "Journalist" bereits über ihre berufliche Zukunft. "Die Journalistin wird bei dem, was ich als Nächstes mache, stärker zum Vorschein kommen als bislang in meiner Rolle als Moderatorin der Talkshow", sagte sie in dem Gespräch, ohne vorerst weiter ins Detail zu gehen.