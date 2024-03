Auch weitere Meta-Dienste Instagram und Facebook sind down: Tausende Nutzer betroffen

Massive Störungen bei Instagram, Facebook und weiteren Meta-Diensten. (ncz/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 17:52 Uhr

Tausende Nutzer meldeten am Dienstagnachmittag Störungen bei den Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook und weiteren Meta-Diensten. Der Konzern arbeite an dem Problem, heißt es.

Bei Instagram und Facebook kommt es derzeit zu massiven Störungen. Am Dienstagnachmittag (5. März) meldeten Tausende Nutzer und Nutzerinnen bei dem Portal "allestoerungen.de" Probleme mit den Social-Media-Diensten von Meta. So erscheint in der Instagram-App etwa der Hinweis "Feed konnte nicht neu geladen werden". Auch der Facebook-Messenger sei offline, bei WhatsApp und dem relativ neuen Meta-Dienst Threads wurden ebenfalls einige Störungen angegeben.

Video News

Auch auf der Plattform X (früher Twitter) meldeten zahlreiche User Probleme mit den Diensten. Die Hashtags #instagramdown und #facebookdown liegen aktuell auf Platz eins und zwei der deutschen Trends. Offenbar ist aber nicht nur Deutschland betroffen, sondern Nutzerinnen und Nutzer weltweit: Bei dem Trackingportal "downdetector.com" gingen mehr als 600.000 Störungsmeldungen für Facebook und knapp 100.000 für Instagram ein.

Meta "arbeitet daran"

Wie es zu der Störung kam, ist unklar. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Ausfällen bei den verschiedenen Meta-Diensten. Andy Stone, Kommunikationschef beim Konzern Meta, bestätigte die Probleme in einem X-Post und kündigte an, das Unternehmen arbeite daran.