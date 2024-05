US-Präsident Joe Biden hat seinen Widersacher Donald Trump zu zwei TV-Duellen vor der US-Wahl im November herausgefordert. Der ehemalige US-Präsident erklärte sich umgehend dazu bereit.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden (81) hat seinen Rivalen Donald Trump (77) am Mittwoch (15. Mai) zu zwei TV-Duellen herausgefordert. Auf X veröffentlichte Biden ein Video, in dem er Trump mit kämpferischen Worten zur verbalen TV-Auseinandersetzung aufforderte. "Versüße mir den Tag, Kumpel, ich mach's sogar zweimal. Also lass uns die Termine festlegen, Donald", sagt der 81-Jährige in dem Clip. Donald Trump reagierte seinerseits auf seinem eigenen Social-Media-Netzwerk Truth Social, und nahm die Herausforderung an, wie unter anderem NBC berichtet.

Er sei "bereit und willens", mit Biden "zu den beiden vorgeschlagenen Terminen im Juni und September zu debattieren", schrieb der 77-Jährige als Reaktion, und fügte hinzu: "Sagen Sie mir einfach wann, ich werde da sein."

In New York hat ein Strafprozess gegen Donald Trump begonnen. Auf der Liste der möglichen Zeugen stehen neben Mitarbeitern unter anderem auch Familienmitglieder wie seine Tochter Ivanka, sein Schwiegersohn Jared und die ehemalige First Lady.

Verfahren in New York Ivanka Trump bis Jared Kushner: Die möglichen Zeugen im Trump-Prozess In New York hat ein Strafprozess gegen Donald Trump begonnen. Auf der Liste der möglichen Zeugen stehen neben Mitarbeitern unter anderem auch Familienmitglieder wie seine Tochter Ivanka, sein Schwiegersohn Jared und die ehemalige First Lady.

An ihrem 54. Geburtstag Donald Trump gratuliert Ehefrau Melania aus dem Gericht Am Rande des Prozesses um Schweigegeldzahlungen hat Donald Trump seiner Ehefrau Melania zum Geburtstag gratuliert. Die ehemalige First Lady feiert heute ihren 54. Geburtstag.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.

Now he’s acting like he wants to debate me again.

Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024