John Cleese hat kein Problem damit, über seinen eigenen Tod Witze zu reißen. So lange wie möglich hinauszögern, will er ihn aber dennoch.

Als Mitglied der kultigen (und einst sechsköpfigen) Comedy-Truppe Monty Python ist dem Briten John Cleese (84) bekanntlich nicht einmal Jesus höchstpersönlich heilig. Auch über den Tod – mitunter in den eigenen Reihen – hat er sich schon lustig gemacht. So twitterte Cleese zum Ableben seines Freundes und Kollegen Terry Jones vor vier Jahren: "Zwei weg, vier müssen noch". In einem neuen Interview mit dem "Saga Magazine" enthüllte der 84-Jährige nun jedoch, dass er offenbar durchaus plant, als letzter Python ins Gras zu beißen.

Just heard about Terry J

It feels strange that a man of so many talents and such endless enthusiasm, should have faded so gently away…

Of his many achievements, for me the greatest gift he gave us all was his direction of 'Life of Brian'. Perfection

Two down, four to go

— John Cleese (@JohnCleese) January 22, 2020