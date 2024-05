"General Hospital"-Darsteller erschossen Johnny Wactor: Spendenaufruf für Familie des ermordeten Schauspielers

Johnny Wactor, hier im Dezember 2018, wurde am 25. Mai erschossen. (wue/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 16:54 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod des Schauspielers Johnny Wactor wurde eine Spendenkampagne für die Mutter und die Brüder des Verstorbenen gestartet. Das Geld soll der Familie ermöglichen, sich vor Ort um alle wichtigen Angelegenheiten zu kümmern.

Der US-amerikanische Schauspieler Johnny Wactor (1986-2024) wurde am 25. Mai in Los Angeles erschossen. Auf der Spendenplattform "gofundme" wurde nun eine Kampagne gestartet, um die Familie des Verstorbenen finanziell zu unterstützen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". Wactors Mutter Scarlett habe den Spendenaufruf demnach befürwortet.

Auf der Seite der Kampagne wird erklärt, dass es sich bei der Organisatorin des Aufrufs um die Patentante des getöteten Schauspielers, der unter anderem aus der Seifenoper "General Hospital" bekannt war, handle. "Am 25. Mai wurde der Sohn meiner liebsten und besten Freundin ermordet", heißt es dort. "Johnny war eine sehr liebenswürdige Seele. Mein Herz ist zutiefst gebrochen und irgendwie brauchen wir Gerechtigkeit für Johnny!"

Familie soll sich um "herzzerreißende Angelegenheit" kümmern können

Die Organisatorin wolle Geld für Wactors Mutter sowie dessen Brüder Lance und Grant sammeln, damit diese so häufig wie nötig rund 2.000 Meilen nach Los Angeles reisen können, "um sich um diese herzzerreißende Angelegenheit zu kümmern, zu der sie verurteilt worden sind".

Seit Start der Spendenkampagne sind bereits mehr als 50.000 US-Dollar zusammengekommen (Stand: 28. Mai, 16:15 Uhr). Das Spendenziel liegt bei 100.000 Dollar. Alle Spenden, die über den schließlich benötigten Betrag hinausgehen, sollen in Andenken an den Verstorbenen gemeinnützigen Organisationen überwiesen werden.

Wactor war US-Berichten zufolge am Wochenende im Alter von 37 Jahren in Los Angeles erschossen worden. Der "Hollywood Reporter" berichtete, dass er Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf Samstag drei Männer konfrontiert habe, die sich angeblich an seinem Auto zu schaffen machten. Die Männer sollen mutmaßlich versucht haben, den Katalysator des Wagens zu stehlen. Die Polizei habe gegen 03:25 Uhr morgens einen Mann mit einer Schusswunde vorgefunden, bei dem es sich um Wactor gehandelt haben soll. Der Schauspieler sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er verstarb.