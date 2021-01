14.01.2021 17:00 Uhr

Kim Kardashian: Ist Van Jones ihr Neuer?

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, angeblich soll es zwischen Kim Kardashian und ihrem Ehemann Kanye West mächtig kriseln. Nun kommt ein weiterer Mann ins Spiel.

Offiziell wurde noch nicht bestätigt, ob etwas an den Trennungsgerüchten dran ist, jedoch dementierte bis jetzt auch keiner die aufkeimenden Gerüchte über eine Trennung von Kim Kardashian und Kanye West.

Sie trägt keinen Ehering

Jedoch zeigte sich Kim in den letzten Wochen vermehrt ohne ihren Ehering und scheint ihre leere Hand ganz gewollt ringlos in die Kamera zu halten. Will sie damit etwas andeuten?

Eigentlich keine Seltenheit, dass sie keinen Ehering trägt, denn den legte sie für Fotos hin und wieder ab. Doch seitdem die Gerüchteküche brodelt, wird ihrem fehlenden Ehering natürlich viel mehr Bedeutung geschenkt.

Gerüchte um Van Jones

Ein Insider packt nun gegenüber der amerikanischen „InTouch“ aus, dass es bereits einen neuen Mann in Kims Leben geben könnte. Ein ehemaliges Kindermädchen der Familie soll gesagt haben, dass es zwischen Kim und dem politischen Analysten für CNN Van Jones funken soll.

„Kim und Van haben eine tolle Chemie. Sie sprechen ständig am Telefon. Ich denke, Van und Kim wären ein tolles Paar“, erklärt die ehemalige angestellte.

Und weiter: „Ich ziehe den Hut vor Kim, das sie es so lange ausgehalten hat. Sie ist eine sehr geduldige, mitfühlende Person. Aber es gibt einfach einen Punkt, an dem du sagst, genug ist genug.“

Sie kennen sich schon länger

Fakt ist, Kim und Van kennen sich schon seit einigen Jahren, ließen sich auch schon zusammen auf einem Event ablichten, das war 2018. Er war es auch, der ihr bei ihrer juristischen Karriere half und ihr wichtige Anwälte vorstellte, die ihr bei ihrem eigenen Jurastudium helfen.

Aber wer ist Van Jones eigentlich? Der 52-Jährige ist politischer Kommentator, Autor und nicht praktizierender Anwalt. Nach dem Präsidentschaftswahlen 2020 und dem Sieg von Joe Biden über Donald Trump brach Jones vor laufender Kamera in Tränen aus – vor Freude, versteht sich!

(TT)