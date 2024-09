Stars Königin Elizabeth: Sie war vor ihrem Tod noch völlig klar

Queen Elizabeth II - Windsor Castle 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2024, 08:00 Uhr

Queen Elizabeth sei vor ihrem Tod „sicherlich nicht ganz verrückt“ gewesen, betonte jetzt eine Adelsexpertin.

Die königliche Biografin Margaret Holder machte diese Bemerkung im Zuge des Streits, der ausgebrochen ist, nachdem der ‚Herr der Ringe‘-Star Sir McKellen (85) eine Reihe von Seitenhieben auf die königliche Familie gemacht hatte. Er hatte unter anderem Prinz Harry (39) als „düster“ bezeichnet und Königin Elizabeth als „ziemlich verrückt“ und „unhöflich“.

Und während die Forderungen an McKellen immer lauter werden, seinen Ritterstand wieder abzugeben, sagte die Royal-Expertin nun dem ‚Daily Express‘: „Ihre Majestät, die Königin, war sicherlich nicht ‚ganz verrückt‘. Die meisten Leute, von Mitarbeitern bis hin zu Politikern, sagen, dass sie bis zum Ende ihres Lebens geistig scharf war. Was ihre ‚Unhöflichkeit‘ anbelangt: Als Sir Ian McKellen seine Medaille erhielt, musste die Königin auch zu anderen Leuten gehen, die auf ihre Medaillen warteten, und eine Routine ablaufen, die sicherstellte, dass jeder, der geehrt wurde, ein paar Momente mit ihr bekam. Sie versuchte, Prominente und gewöhnliche Menschen auf die gleiche Weise zu behandeln, und die meisten Menschen schätzten diese Zeit mit ihr.“

Der königliche Biograf Christopher Wilson fügte zu Sir Ians Äußerungen hinzu: „Wenn die Königin unhöflich zu ihm war, was ich bezweifle, gehe ich davon aus, dass er es sich eingebildet hat. Es gibt fast keine aufgezeichneten Fälle, in denen sie unhöflich zu irgendjemandem war. Wahrscheinlich hat er darum gebeten. Sir Ian mag ein guter Schauspieler sein, aber er muss immer im Mittelpunkt stehen. Und zu seinem Unglück war die Königin bei dieser Gelegenheit unendlich wichtiger als ein glücklicher Schauspieler mit einer bösartigen Zunge.“

Sir Ian wurde 1991 für seine Verdienste um die darstellenden Künste zum Ritter geschlagen und Queen Elizabeth II. ernannte ihn 2008 zum Companion of Honour für seine Verdienste um das Drama und die Gleichberechtigung. Er sagte jetzt über die Queen: „Ich bin mir sicher, dass sie am Ende ziemlich verrückt war. Und bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich sie traf, war sie ziemlich unhöflich. Als ich eine Medaille für die Schauspielerei erhielt, sagte sie: ‚Sie machen das schon schrecklich lange.‘ Ich sagte: ‚Naja, nicht so lange wie Sie.‘ Ich bekam ein königliches Lächeln dafür, aber dann sagte sie: ‚Geht eigentlich noch jemand ins Theater?‘ Das ist verdammt unhöflich, wenn man jemandem eine Medaille für seine Schauspielerei gibt.“