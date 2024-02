Stars Kourtney Kardashian: Sie erinnert an ihren verstorbenen Papa Robert Kardashian

Kourtney and Robert Kardashian 2 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 18:00 Uhr

Kourtney Kardashian hat ihrem verstorbenen Vater Robert Kardashian anlässlich seines 80. Geburtstages Tribut gezollt.

Der Vater des Stars war im September des Jahres 2003 an Krebs verstorben und seine älteste Tochter erinnerte sich an den aus dem Leben geschiedenen Anwalt jetzt als den „besten Papa der Welt“.

Kourtney verriet in einem Posting auf ihrer Social-Media-Plattform, dass ihr Papa ihr Leben „lustig und besonders“ machte. Die Prominente teilte auf ihrem Account auf Instagram ein Foto von sich selbst als Kind mit Robert und schrieb dazu: „Mein Vater wäre heute 80 Jahre alt geworden. Was würde ich nur dafür geben, ihm ein letztes Mal alles Gute zum Geburtstag zu singen und mir einen seiner lustigen Witze anhören zu können. Er hatte den besten Sinn für Humor und machte das Leben so lustig, wie auch jede Autofahrt, jede Mahlzeit, das Anschauen von Filmen (wir hatten jeden Mittwochabend eine Kinoverabredung und er zeigte mir jede Woche einen alten Film) … er hat alles so lustig und besonders gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Papa der Welt.“ Und auch Kourtneys Familie fügte ihre Gedanken hinzu, wobei ihre Schwester Khloé Kardashian schrieb: „Der beste Papa der Welt!!! Morgen ist sein Geburtstag, er ist unser Engel.“ Der Ehemann von Kourtney, Travis Barker, kommentierte: „Alles Gute zum Geburtstag an deinen großartigen Vater. Er ist dein Schutzengel“, während Mutter Kris Jenner schrieb: „Der beste Papa, den es je gab.“ Zuvor hatte auch Kourtneys Schwester Kim Kardashian enthüllt, dass ihr Vater zuletzt zu ihr sagte, sie solle sich gut um ihre Geschwister kümmern.