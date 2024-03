Schicksalsschlag im Kardashian-Clan Kris Jenner trauert um ihre Schwester Karen Houghton

Kris Jenner trauert um ihre jüngere Schwester Karen Houghton. (tj/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 22:05 Uhr

Kris Jenner muss einen schweren Verlust verkraften. Auf Instagram teilte das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans den unerwarteten Tod ihrer Schwester Karen Houghton mit.

Auch wenn sie nicht immer ein harmonisches Verhältnis verband, zeigt sich Kris Jenner (68), das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans, zutiefst bestürzt über den plötzlichen Tod ihrer jüngeren Schwester Karen Houghton (1958-2024). Auf Instagram gab sie das Ableben ihrer nächsten Verwandten in sichtlich ergriffenen Worten bekannt.

Dort schreibt sie: "Mit schwerem Herzen und tiefster Traurigkeit teile ich mit, dass meine Schwester Karen gestern unerwartet verstorben ist. Mein Herz schmerzt um meine Mutter MJ und meine Nichte Natalie und ich bete, dass Gott uns alle durch diese schwere Zeit führt". Sie sei sehr dankbar für die Zeit, die sie mit ihrer Schwester verbringen durfte. Abschließend erklärt sie: "Karens Tod erinnert daran, dass das Leben so kurz und kostbar ist und dass der Morgen nie sicher ist".

Eine nicht immer unbeschwerte Geschwisterliebe

Über die Umstände von Houghtons Tod ist bisher nichts bekannt. Berichten des Magazins "TMZ" zufolge starb sie bereits am Montag, dem 18. März, eines natürlichen Todes. Die beiden Schwestern wuchsen nach der Scheidung ihrer Eltern gemeinsam in San Diego bei ihrer Mutter auf und hatten in den vergangenen Jahren nicht immer ein inniges Verhältnis. 2013 machte sich die Teilzeit-Krankenschwester zum schwarzen Schaf der Familie, als sie bei der Baby-Party von Kim Kardashian (43), der Tochter ihrer Schwester Kris, indiskrete Informationen an die Presse weiterleitete.

"Sie ist ein großer Teil meines Herzens"

Trotz aller Querelen würdigt Kris Jenner ihre Schwester in ihrem heutigen Instagram-Post mit äußerst liebenswürdigen Worten: "Karen war innerlich und äußerlich wunderschön. Sie war die Süßeste, Liebenswürdigste, Sensibelste, Verletzlichste und so witzig. Sie war immer dankbar für ihr Leben und schätzte ihre Familie, ihre Freunde und vor allem ihre wunderschöne Tochter. Sie ist ein großer Teil meines Herzens und ich schätze jede einzelne Erinnerung, die wir zusammen haben."