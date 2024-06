Wöhrl gegen "Tillmeyer" und "Dümmthaler" „Die Höhle der Löwen“: Löwen-Wettstreit um Masken-Deal eskaliert Es geht hoch her in der „Höhle der Löwen“: Ein Deal-Battle zwischen Dagmar Wöhrl und den Investoren-Duos „Dümmthaler“ und „Tillmeyer“ eskaliert. Wer krallt sich am Ende den Deal?