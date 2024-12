Festliche Grüße Louis Ducruet teilt erstes Familienfoto mit Tochter Constance

Louis Ducruet und Marie Chevallier haben zwei Töchter: Constance und Victoire. (paf/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 15:31 Uhr

Louis Ducruet, der Sohn von Prinzessin Stéphanie, und seine Frau Marie freuten sich Anfang Dezember über die Geburt ihrer zweiten Tochter. Zu Weihnachten veröffentlichten sie jetzt das erste Foto mit beiden Kindern.

Louis Ducruet (32) und seine Ehefrau Marie Chevallier (31) haben ihr erstes Weihnachten als zweifache Eltern gefeiert. Zu diesem Anlass teilte der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco (59) das erste Bild, das ihn und seine Frau erstmals mit Tochter Constance zeigt. Die Geburt ihres zweiten Kindes verkündete das Paar erst vor drei Wochen auf Social Media.

In dem Familienfoto vom ersten Weihnachtsfeiertag hält Marie ihre Töchter Constance und Victoire (1) auf dem Arm. Die Gesichter ihrer Kinder machten Louis Ducruet und Marie in dem gemeinsamen Post unkenntlich, jedoch ist Constance in einem weißen Onesie mit weihnachtlichen Motiven zu sehen. Marie strahlt in einem roten Weihnachtspullover in die Kamera. Ihr Ehemann posierte ebenso lächelnd hinter ihr mit ihrem Familienhund Pancake im Arm. "Frohe Weihnachten von uns fünf", wünschten sie ihren Followern unter dem Beitrag.

Zwei Kinder in zwei Jahren

Louis Ducruet und seine Marie hatten im Juni verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Nachdem sie im Juli mit Fotos von einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres zweiten Kindes öffentlich machten, kam Constance einem Bild nach am 2. Dezember zur Welt. "Unsere Familie wächst erneut mit der Ankunft unserer kleinen Constance", schrieben sie zu einem Schnappschuss, der das Namensbändchen ihrer Tochter zeigt.

Video News

Das Ehepaar lernte sich während seiner Studienzeit an der Universität kennen und soll seit 2012 liiert sein. 2018 gaben Louis Ducruet und Marie Chevallier ihre Verlobung bekannt, die Hochzeit folgte im Sommer 2019. Am 4. April 2023 begrüßten sie Victoire als ihre erste Tochter auf der Welt.