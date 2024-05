Überraschungen für Facebook-Gründer Mark Zuckerberg: Zuckersüße Geschenke zum 40. Geburtstag

Eigentlich hasst Mark Zuckerberg Geburtstagspartys. Zum 40. machte er der Familie zuliebe eine Ausnahme. (tj/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 21:45 Uhr

Was schenkt man jemandem zum Geburtstag, der schon alles hat? Die Ehefrau von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg überraschte ihn mit Geschenken, die es nirgendwo zu kaufen gibt.

Bereits vor seinem Geburtstag am gestrigen 14. Mai machte sich Mark Zuckerberg (40) selbst ein Geschenk, das zu seinem Kontostand als derzeit viertreichster Mensch der Welt perfekt passte. Wie die britische "Sun" Ende März berichtete, leistete sich der legendäre Facebook-Gründer eine 118 Meter lange Super-Yacht zum Preis von sagenhaften 300 Millionen Dollar. Die Geschenke, mit denen ihn seine Ehefrau Priscilla Chan (39) zu seiner Geburtstagsparty überraschte, waren zwar weniger kostspielig, dafür allerdings wesentlich persönlicher.

Video News

Begehbare Zeitreise als Geschenk von Ehefrau Priscilla

Wie der Social-Media-Star auf seinem Instagram-Account (und natürlich auch auf Facebook) verriet, schenkte ihm Priscilla zu seinem Ehrentag eine begehbare Zeitreise durch sein bisheriges Leben. Dort schrieb Zuckerberg begeistert: "Ich bin dankbar für meine ersten 40 Jahre! Priscilla hat eine kleine Party für mich geschmissen und ein paar Orte nachgebaut, an denen ich früher gelebt habe".

Zu diesen mit seiner atemberaubenden Karriere verbundenen Orten, die Priscilla im Garten ihrer Villa im kalifornischen Palo Alto nachbauen ließ, gehörten seinen Angaben zufolge unter anderem sein Kinderzimmer, "in dem ich das Programmieren lernte", sein Studentenwohnheim in Harvard, in dem er Facebook gründete, sowie "Pinocchio's Pizzeria", die zu College-Zeiten sein zweites Zuhause darstellte.

Mit Special Guest Bill Gates im ehemaligen Harvard-Zimmer

Zu den Gästen seiner leger gehaltenen Gartenparty zählte unter anderem auch Microsoft-Gründer Bill Gates (68). Auf einem der geposteten Bilder sieht man die beiden befreundeten Multimilliardäre in unspektakulären schwarzen T-Shirts und Jeans bzw. Shorts in den Kulissen von Zuckerbergs altem Harvard-Studentenzimmer herumlümmeln. Seinen Post beschloß Zuckerberg mit einer Danksagung dafür, "dass Menschen aus der ganzen Welt angereist sind, um mit mir zu feiern".