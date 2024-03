Beauty & Fashion Michelle Yeoh: Zusammenarbeit mit Helena Rubinstein

Michelle Yeoh - May 2023 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 16:00 Uhr

Michelle Yeoh ist zum neuen Gesicht von Helena Rubinstein ernannt worden.

Das 61-jährige Bond-Girl, das für ihre Rolle im 007-Blockbuster ‚Der Morgen stirbt nie‘ sowie mit Filmen wie ‚Crouching Tiger‘, ‚Hidden Dragon‘, ‚Crazy Rich Asians‘ und ‚Everything Everywhere All At Once‘ bekannt wurde, verpflichtete sich dazu, mit der Marke zusammenzuarbeiten.

Helena Rubinstein verkündete in einem Statement: „Diese Zusammenarbeit ist das Ergebnis einer beispiellosen Begegnung, die den Pioniergeist des avantgardistischen Beauty-Unternehmens und den inspirierenden Weg von Michelle Yeoh harmonisch vereint. Helena Rubinstein tritt gemeinsam in eine neue Ära ein und erfindet weiterhin Beauty, die es Frauen ermöglicht, neue Höhen zu erreichen.“ Die Firma, die seit 132 Jahren existiert und seit dem Jahr 1984 im Besitz von L’Oreal ist, ist eine wichtige Kraft in der weltweiten Branche für Hautpflege. ‚Women’s Wear Daily‘ berichtet darüber, dass zu Helena Rubinsteins Schlüsselmärkten Südkorea, Hongkong, Japan, Taiwan und das chinesische Festland gehören. Das Unternehmen erklärte zudem, dass Yeoh die gleichen Werte wie Entschlossenheit, Wagemut, Belastbarkeit und Selbstvertrauen vertritt. „Sie war nicht nur die erste asiatische Schauspielerin, die einen Oscar gewann, wurde vom ‚Time Magazine‘ zur Ikone des Jahres 2022 gekürt, sie war Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen und wurde in das Internationale Olympische Komitee 2024 gewählt, sondern sie gilt weltweit als ein außergewöhnliches Vorbild für Frauen“, fügte das Label hinzu. Michelle verriet zuvor, dass das „Beste“ an ihrem Erfolg bei der Preisverleihung darin bestehe, dass sie nicht mehr nur Drehbücher für „asiatisch aussehende“ Charaktere angeboten bekommt.