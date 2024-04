Polizeiruf 110, Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

"Polizeiruf 110: Der Dicke liebt": Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) auf dem Schulhof der Otto-Möhwald-Schule. (cg/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 06:00 Uhr

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) verschwindet eine Achtjährige spurlos. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) werden Tim Mälzer und Juan Amador nach Florenz geschickt. In "Neuer Wind im Alten Land" erlebt eine Starjournalistin Kurioses in ihrem Heimatdorf.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Der Dicke liebt, Krimi

Halle an der Saale. Die achtjährige Inka ist spurlos verschwunden. Während Kommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) hofft, die Grundschülerin lebend zu finden, hat sein Kollege Kommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) eine grausame Vorahnung. Tatsächlich wird die Leiche des kleinen Mädchens nur wenig später in einer Kleingartenanlage entdeckt. Das Schlimmste ist eingetreten. Fieberhafte Ermittlungen beginnen. Das familiäre Umfeld wird durchleuchtet und auch einschlägig bekannte Straftäter geraten in den Fokus der Ermittlungen.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Der Wiener Zwei-Sternekoch Lukas Mraz bringt seine Freunde Tim Mälzer und Juan Amador mit dem Namen einer der erfolgreichsten Köche der heutigen Zeit ins Schwitzen. Massimo Bottura ist ein italienischer Drei-Sternekoch, bei dem sowohl Tim Mälzer als auch Juan Amador vor Bewunderung etwas nervös werden.

20:15 Uhr, ZDF, Neuer Wind im Alten Land: Beke wirbelt auf, Drama

Beke Rieper (Felicitas Woll) war Starjournalistin. Für die renommiertesten Blätter der westlichen Welt hat sie geschrieben: "The Guardian", "New York Times", um nur zwei zu nennen. Dann aber der Karriereknick. Sie verließ sich auf die falschen Quellen, und der Artikel wurde zum Desaster. Für die Zeitung und für sie. Beke ist verbrannt. Keiner will die einst gefragte Reporterin mehr haben. Das heißt, doch. Einer. Ausgerechnet das Käseblatt in ihrem Heimatdorf im Alten Land würde sie einstellen. Beke nimmt den Job an. Vorübergehend, bis sie weiß, wie sie ihr Leben jetzt neu sortieren will. Und dafür zieht sie auch wieder zu Hause, bei ihren Eltern, ein, was nicht ganz unkompliziert ist.

20:15 Uhr, Sat.1, James Bond 007: Casino Royale, Actionthriller

Endlich Doppelnull-Agent und damit Besitzer der Lizenz zum Töten, muss James Bond (Daniel Craig) auch gleich eine Niederlage einstecken, denn seine erste Mission in Madagaskar läuft gründlich schief. Doch Bond lässt sich von einer einmal aufgenommenen Spur nicht abbringen und verfolgt die Drahtzieher weiter. Unter ihnen der Privatbankier des internationalen Terrorismus, Le Chiffre (Mads Mikkelsen), den 007 in einer dramatischen Konfrontation am Spieltisch des Casinos von Montenegro herausfordert.

20:15 Uhr, RTL, Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten, Abenteuerfilm

Pirat Jack Sparrow (Johnny Depp) soll im Auftrag von König George II. (Richard Griffiths) die sagenumwobene Quelle der ewigen Jugend finden – und das nach Möglichkeit vor den verfeindeten Spaniern, die sich ebenfalls auf die Suche nach dem Jungbrunnen begeben. Da jedoch sein Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) die Expedition leiten soll, ergreift Jack kurzerhand die Flucht, wird von dem Piraten Blackbeard (Ian McShane) gefangen genommen und trifft auf die Piratenbraut Angelica (Penelope Cruz). Seine Verflossene möchte sich an Sparrow rächen.