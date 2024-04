"Ich bin beeindruckt" Mit Tauch-Foto: Bill Gates gratuliert ältester Tochter zum Geburtstag

Bill Gates hat seiner Tochter Jennifer einen Geburtstags-Post gewidmet. (ae/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 14:45 Uhr

Zum 28. Geburtstag seiner ältesten Tochter Jennifer hat Bill Gates ein großes Lob ausgesprochen und ein besonderes Foto gepostet. Auch seine Ex-Frau und seine jüngere Tochter meldeten sich zu dem Ehrentag.

Bill Gates (68) und seine Ex-Frau Melinda French Gates (59) haben ihrer Tochter Jennifer Gates zum 28. Geburtstag via Instagram gratuliert. Der Microsoft-Mitgründer drückte dabei seine Bewunderung für sein ältestes Kind aus, während Melinda Gates daran erinnerte, dass Jennifer sie einst zur Mutter machte.

Bill Gates würdigt seine Tochter als unglaubliche Mutter

Am Freitag (26. April) teilten beide Elternteile in den sozialen Medien süße Grüße zum Geburtstag ihres ältesten Kindes. Auf seiner Instagram-Seite postete Bill Gates ein Foto, das seine Tochter beim Tauchen zeigt. Dazu schrieb der stolze Vater: "Vom Werden einer unglaublichen Mutter bis hin zum Medizinstudium und der Aufrechterhaltung deiner Leidenschaft für Springreiten, bin ich beeindruckt davon, wie du kopfüber in alles eintauchst, was du dir vorgenommen hast."

Melinda Gates versah ihren digitalen Glückwunsch mit einem Bild aus früheren Zeiten, als Jennifer noch ganz klein war. "Alles Gute zum 28. Geburtstag an die Person, die mich zur Mutter gemacht hat", schrieb die 59-Jährige und fügte noch hinzu: "Ich liebe dich, Jenn!" Auch Phoebe Gates (21) meldete sich zum Geburtstag ihrer Schwester auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Welt", schrieb sie. Dazu teilte sie ein Bild, das die 28-jährige Jubilarin auf einer Bootstour zeigt.

Gates und seine Ex-Frau gaben im Mai 2021 ihre Scheidung nach 27 Ehejahren und drei Kindern bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung hatten sie mitgeteilt, dass sie zwar ihre gemeinsame Arbeit an ihrer Stiftung fortsetzen würden, "aber wir glauben nicht mehr, dass wir in dieser nächsten Phase unseres Lebens als Paar zusammenwachsen können". Ihre Scheidung wurde im August 2021 vollzogen.

Ihre Tochter wurde im März 2023 geboren

Jennifer Gates ist seit Oktober 2021 mit dem ägyptischen Olympiareiter Nayel Nassar (33) verheiratet. Das erste Kind des Paares, ein kleines Mädchen, kam im März 2023 zur Welt.