Nach Olympia-Gold: Alexander Zverev hatte „noch nie“ so ein Gefühl

Alexander Zverev freut sich über seinen Triumph. (eee/spot)

01.08.2021 14:51 Uhr

Alexander Zverev hat bei Olympia Tennisgeschichte geschrieben und am Sonntag Gold für Deutschland geholt. Ein solches Gefühl der Freude habe er "noch nie" gehabt.

Als erster deutscher Tennisprofi im Einzel der Herren hat Alexander Zverev (24) mit seiner Goldmedaille Olympiageschichte geschrieben. Der gebürtige Hamburger setzte sich am Sonntag im Finale gegen den Russen Karen Chatschanow (25) mit 6:3, 6:1 durch. Es sei „Wahnsinn. So ein Gefühl habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gehabt“, schwärmte Zverev im Anschluss im Gespräch mit dem Sender Eurosport.

„Man kann davon nicht mal träumen“, erklärte Zverev weiter. Man träume unter anderem davon, überhaupt einmal bei Olympia teilzunehmen. „Aber eine Goldmedaille um den Nacken zu haben, das ist etwas, das ich mir im Leben nicht vorstellen konnte.“

Zverev spielte für seine Tochter, seine Familie und ein ganzes Land

Seit er im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic (34) gewonnen habe, sei es sein Ziel gewesen, Gold „für meine Familie, meine Eltern, meinen Bruder, meine Tochter“, das Team, die Fans und für Deutschland zu holen. „Ich habe nicht nur für mich selbst gespielt, sondern für ein ganzes Land“, erklärte Zverev weiter.

Mutter seiner kleinen Tochter Mayla, die im März 2021 zur Welt gekommen ist, ist die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Teilnehmerin Brenda Patea. Zverev und Patea haben sich noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes getrennt.