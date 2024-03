Formel 1 in Bahrain Nach Vorwürfen: Geri Halliwell Hand in Hand mit Christian Horner

Christian Horner und Geri Halliwell zeigen sich Händchen haltend im Fahrerlager. (hub/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 16:21 Uhr

Geri Halliwell unterstützt ihren Ehemann Christian Horner beim Formel-1-Rennen in Bahrain. Der Red-Bull-Teamchef hatte zuvor mit Vorwürfen zu kämpfen.

Spice-Girls-Star Geri Halliwell (51) hat sich beim Großen Preis von Bahrain mit ihrem Ehemann Christian Horner (50) gezeigt. Die beiden wurden Hand in Hand und mit einem Lächeln im Fahrerlager abgelichtet. Mit Spannung war erwartet worden, ob das Ehepaar gemeinsam in Bahrain auftritt, wo der Saisonauftakt in der Formel 1 stattfindet. Red-Bull-Teamchef Horner war zuvor vorgeworfen worden, sich "unangemessen" gegenüber einer ihm unterstellten Mitarbeiterin verhalten zu haben.

Red Bull hatte die Beschwerde nach einer internen Untersuchung in der vergangenen Woche abgewiesen. Horner hat die Vorwürfe stets bestritten. Später gab es erneut Wirbel rund um den Fall, Medienberichten zufolge sollen angebliche private Chatverläufe aufgetaucht sein.

Ehepaar lächelt die Gerüchte weg

Bei dem gemeinsamen Auftritt mit seiner Ehefrau Geri Halliwell war nun allerdings von Krise nichts zu sehen. Die Sängerin präsentierte in Bahrain einen klassischen, minimalistischen Look: Sie trug ein weißes, trägerloses Kleid, das ihr bis zu den Knien reichte. Sie kombinierte das Outfit mit nudefarbenen Peeptoe-High-Heels von Cristian Louboutin und einer schwarzen Handtasche.

Christian Horner und Geri Halliwell hatten im Mai 2015 geheiratet, nachdem sie zuvor im November 2014 ihre Verlobung bekannt gegeben hatten. Im Januar 2017 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Aus einer vorherigen Beziehung brachte Halliwell noch eine Tochter mit in die Ehe.