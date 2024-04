Nach drei Jahren Prinzessin Anne: Ihr Sohn Peter Phillips soll sich getrennt haben

Lindsay Wallace und Peter Phillips wurden erstmals im März 2021 zusammen gesehen, was Gerüchte über eine Romanze entfachte. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 07:28 Uhr

Nach drei Jahren soll die Beziehung von Peter Phillips und Lindsay Wallace gescheitert sein. Wie britische Medien berichten, haben sich der Sohn von Prinzessin Anne und seine Freundin getrennt. Sie kannten sich schon seit ihrer Jugend.

Der Sohn von Prinzessin Anne (73), Peter Phillips (46), soll sich von seiner Freundin Lindsay Wallace (43) getrennt haben. Wie "The Sun" berichtete, gehe das Paar nach drei gemeinsamen Jahren nun getrennte Wege.

Zu wenig Zeit füreinander?

Peter Phillips gilt als einer der Lieblingsenkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Nach seiner Scheidung von Autumn Phillips (45) im Jahr 2021 hatte er eine Beziehung mit der Tochter eines Ölmagneten begonnen. Ein Insider verriet nun die Trennung: "Sie waren Freunde, bevor ihre Beziehung aufblühte. Aber Peter und Lindsay sind getrennte Wege gegangen."

Ein Freund des Paares fügte "gegenüber "Hello!" hinzu, dass Phillips aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen "ununterbrochen" unterwegs sei. "Peter und Lindsay trafen die schwierige Entscheidung, sich zu trennen, da sie aufgrund von beruflichen und familiären Verpflichtungen weniger Zeit miteinander verbrachten. Peters geschäftliche Verpflichtungen und seine Arbeit in der Formel 1 bedeuteten, dass er ununterbrochen unterwegs war." Der Insider betonte weiter: "Es war natürlich ein Schock, da die meisten Leute dachten, sie seien absolut solide, das ist sehr traurig." Doch der Royal reise um die ganze Welt, während Wallace in Schottland lebt. "Daher war es für sie schwierig, sich zu sehen."

Er kennt Lindsay Wallace schon lange

Phillips, der auf dem Anwesen seiner Mutter in Gatcombe lebt, erhält kein Geld aus dem königlichen Unterhalt und arbeitet als Leiter der Partnerakquise für die Rechteagentur CSM Sport & Entertainment und als Botschafter für ISPS Handa. 2020 hatten er und seine damalige Frau Autumn ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar war seit 2008 verheiratet und hat zwei gemeinsame Töchter. Auch Lindsay Wallace hat bereits eine Ehe hinter sich und hat zwei Kinder.

Sie zählt seit Langem zu den Bekannten der Familie, besuchte zusammen mit Phillips Schwester Zara (42) die Schule und war auch zu deren Hochzeit mit Rugby-Star Mike Tindall (45) im Jahr 2011 geladen. Lindsay Wallace war in den vergangenen Jahren mit Peter Phillips bei verschiedenen königlichen Veranstaltungen zu sehen. Sie begleitete ihn zum Beispiel in Wimbledon, in Ascot sowie beim Krönungskonzert für seinen Onkel, König Charles III. (75). Doch beim Großen Preis von Bahrain Anfang März erschien er allein.