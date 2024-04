"Ich bin sehr stolz auf dich" Posh Spice wird 50: Die Spice Girls gratulieren Victoria Beckham

Melanie C, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Mel B und Emma Bunton (v.l.) aka die Spice Girls. (eee/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 15:57 Uhr

Nach der Beckham-Familie folgen natürlich die Spice Girls: Auch Melanie C, Emma Bunton und Co. lassen es sich nicht nehmen, ihrem Posh Spice Victoria Beckham zum 50. Geburtstag zu gratulieren.

Wenn ein Spice Girl runden Geburtstag feiert, muss das gebührend zelebriert werden. Zu Victoria Beckhams 50. Geburtstag am 17. April haben sich die Sängerinnen der ehemaligen Kult-Girlgroup mit liebevollen Worten und Glückwünschen bei Instagram gemeldet. Den Anfang machte Emma Bunton (48) aka Baby Spice.

Video News

Mel C, Mel B und Emma Bunton gratulieren

Auf Instagram teilte sie ein gemeinsames Selfie mit Beckham aus alten Zeiten und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Victoria Beckham! 50 und das mit Bravour! Deine wunderbare Familie macht dir alle Ehre und ich bin mir sicher, dass du sehr verwöhnt werden wirst. Wir lieben dich über alles."

Von Sporty Spice Melanie C (50) gab es sogar eine ganze Fotoreihe aus wilden Spice-Girl-Zeiten. "Wie sind wir hierher gekommen? 50 verdammte Jahre alt!", begann sie ihren Post. Die Girlgroup habe "so viele Abenteuer" erlebt, sie sei stolz auf alles, was sie erreicht hätten. "Und zu sehen, wie du dir darüber hinaus so viele deiner Träume erfüllst, ist einfach unglaublich", freute sie sich für ihre ehemalige Band-Kollegin. "Herzlichen Glückwunsch Victoria, ich bin sehr stolz auf dich, darauf deine Freundin und Bandkollegin zu sein."

Scary Spice Mel B (48) fasste sich mit einem "Happy Birthday. Ich hoffe, du hast den schönsten Tag" kurz, in einer Instagram-Story postete die Sängerin noch ein gemeinsames Foto mit Beckham in einem Restaurant, samt bunter Torte auf dem Tisch. Von Ginger Spice Geri Halliwell (51) gab es bislang keine öffentlichen Glückwünsche.

Auch Victoria Beckham schwelgt in Erinnerungen

Victoria Beckham alias Posh Spice teilte zudem selbst ein Foto eines alten "Vogue"-Covers mit den Spice Girls. "Mein erstes 'Vogue'-Cover mit den Spice Girls ist 26 Jahre her und ich erinnere mich immer noch daran, als wäre es gestern gewesen! Ich war gerade mal 24 Jahre alt und wir waren die erste Girlband, die jemals auf dem Cover der amerikanischen 'Vogue' zu sehen war – ein Traum wurde wahr!" Ihr 50. Geburtstag sei für Beckham der beste Tag, "um auf einige dieser zeitlosen Momente zurückzublicken".

Spice Girls feierten im Januar 30-jähriges Jubiläum

Erst im Januar haben die Spice Girls ihr 30. Jubiläum gefeiert. Die britische Royal Mail ehrte die Sängerinnen mit einer Sonderbriefmarke. Die Girlband, die 1994 gegründet wurde, trennte sich im Lauf der Jahre mehrere Male, 2007 gab es eine Abschiedstournee und ein Greatest-Hits-Album. Im Jahr 2019 gab es eine Reunion-Tour durch Großbritannien und Irland, an der Victoria Beckham jedoch aufgrund von Verpflichtungen mit ihrem Fashionlabel nicht teilnahm. Seitdem hoffen viele Fans darauf, dass die Band irgendwann noch einmal zu fünft auftreten wird.