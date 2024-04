Viele Abenteuer und tolle Erinnerungen Neil Patrick Harris freut sich auf 20 weitere Jahre mit David Burtka

David Burtka (l.) und Neil Patrick Harris auf einer Premiere in New York. (wue/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 19:18 Uhr

"How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris feiert auf Instagram ein besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren hatte er sein erstes Date mit seinem heutigen Ehepartner David Burtka.

US-Schauspieler Neil Patrick Harris (50) ist seit bald zehn Jahren mit seinem Kollegen David Burtka (48) verheiratet. Ihr erstes Date hatten die beiden aber schon rund ein Jahrzehnt zuvor. Das ganz besondere Jubiläum feierten Harris und Burtka nun bei Instagram.

"Unser erstes Date war heute vor 20 Jahren", schrieb Harris am 1. April auf der Plattform zu einem Bild der beiden und blickte auf die vergangenen zwei Dekaden zurück. "Mann, wie die Zeit verflogen ist, und doch haben wir so viele Abenteuer erlebt und so viele bemerkenswerte Erinnerungen geschaffen. Wenn die nächsten 7.300 Tage so sind wie die vorherigen, werde ich absolut begeistert sein." Mit einem Augenzwinkern fügte er an: "Alles Gute zum Jahrestag, David. Ich liebe dich bedingungslos, die meiste Zeit."

Medaillen für Neil Patrick Harris und David Burtka

Auch Burtka feierte den Jahrestag und die Beziehung des Paares auf Instagram. "Seit wir beschlossen haben, diese unglaubliche Reise gemeinsam anzutreten, sind meine Träume wahr geworden. Heute sind es 20 Jahre seit unserem ersten Date und ich kann mir kein besseres Leben vorstellen", schrieb er. Burtka liebe seinen Partner von ganzem Herzen. Aber auch er konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Ich verdiene eine verdammte Medaille… und du auch."

Neil Patrick Harris ist unter anderem für die Rolle des Barney Stinson aus der beliebten Sitcom "How I Met Your Mother" bekannt. Das Paar hat seit Oktober 2010 einen Sohn und eine Tochter. Die zweieiigen Zwillinge wurden von einer Leihmutter zur Welt gebracht. Im September 2014 heirateten Harris und Burtka in Italien.