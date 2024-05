"3 Body Problem"-Fans können aufatmen. Die Sci-Fi-Serie wurde von Netflix verlängert. Doch wie die Rückkehr genau aussehen wird, steht noch nicht fest.

Mit "3 Body Problem" erschien am 21. März die neue Serie der "Game of Thrones"-Macher auf Netflix. David Benioff (53) und D.B. Weiss (53) hatten sich Unterstützung beim chinesisch-amerikanischen dritten Serienschöpfer Alexander Woo ("True Blood", "The Terror") geholt, um die zwischen 2006 und 2010 erschienene Trisolaris-Trilogie des chinesischen Schriftstellers Liu Cixin (60) zu adaptieren. Der Streamingdienst hat nun bekannt gegeben, dass es mit der Serie weitergeht.

"'3 Body Problem' wurde verlängert", heißt es in der Netflix-Botschaft, in der auch die Serien-Macher zitiert werden. "Wir freuen uns sehr, dass wir diese Geschichte bis zu ihrem epischen Ende erzählen können", heißt es in dem Statement. "Seit wir die letzte Seite von Cixin Lius großartiger Trilogie gelesen haben, haben wir gehofft, dass wir die Zuschauer mit ans Ende des Universums nehmen können. Los geht's!" Da der Streamingdienst nicht explizit eine zweite Staffel angekündigt hat, wird spekuliert, dass es sich bei der Verlängerung nur um einige weitere Episoden handelt und die Serie damit ein Ende findet.

3 Body Problem has been renewed!

“We’re thrilled that we get to tell this story through to its epic conclusion. Ever since we read the last page of Cixin Liu’s magnificent trilogy, we hoped we’d be able to bring the audience to the end of the universe with us. Here we go!” —… pic.twitter.com/8pSLJF1gru

— Netflix (@netflix) May 15, 2024