Stars Nick Cave: Die Trauer begleitet ihn

Nick Cave - May 2023 - King Charles Coronation - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 13:40 Uhr

Der 66-jährige Musiker wird tagtäglich an seine verstorbenen Söhne erinnert.

Nick Cave spricht offen über die Trauer um seine verstorbenen Söhne.

Der 66-jährige Musiker hat laut eigener Aussage „eine Art Widerstandsfähigkeit“ entwickelt, um nicht am Verlust seiner Kinder zu zerbrechen. Im Jahr 2015 starb Caves Sohn Arthur im Alter von nur 15 Jahren, nachdem er eine Klippe in der Nähe des Familienanwesens in Brighton herunter gestürzt war. Sieben Jahre später folgte der Tod seines 31-jährigen Sohnes Jethro, der Berichten zufolge an psychischen Problemen gelitten hatte. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Mojo‘ verriet der australische Sänger jetzt über seinen Umgang mit der Trauer: „Es fühlt sich so an, als würde es weitergehen, aber in dem Sinne geht es für mich nicht weiter, denn es ist immer da. Aber es gibt eine Art Widerstandsfähigkeit. Das habe ich vor allen Dingen bei Susie [Caves Ehefrau] bemerkt. Wenn du gebrochen bist, dann kommst du stärker zurück. Wenn das Schlimmste passiert ist, dann kommen dir andere Dinge nicht mehr so wichtig vor.“

Nach Arthurs Tod habe Cave insbesondere seine Tournee im Jahr 2017 geholfen. Über die damaligen Erlebnisse auf der Bühne erzählt er im Interview: „Es ist schwer darüber zu sprechen, aber es gab dieses Gefühl, das ich vorher noch nie verspürt hatte. Ich betrat diesen Ausstoß von Liebe. Ich glaube, die Leute fühlten sich über die Musik hinaus stark emotional verpflichtet. Es war eine wunderschöne Sache und total unerwartet und sehr hilfreich.“