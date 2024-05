Tochter kam bei Hausgeburt zur Welt „O.C., California“-Star Erin Foster ist Mutter geworden

Simon Tikhman und Erin Foster sind seit mehr als vier Jahren verheiratet. (ae/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 08:29 Uhr

Mit einem emotionalen Instagram-Posting hat Serien-Schauspielerin Erin Foster die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Dazu zeigte sie auch einige Fotos von der Hausgeburt und verkündete den Namen ihrer Tochter.

Schauspielerin Erin Foster (41) und ihr Ehemann Simon Tikhman freuen sich über ihr erstes Kind, eine Tochter. Wie die US-Amerikanerin via Instagram mitteilte, kam die Kleine zwei Wochen zu früh bei einer Hausgeburt zur Welt. Auch den Namen hat sie bereits verraten.

Ihre Tochter heißt Noa Mimi

Neben einer Reihe von Fotos beschrieb Erin Foster in einem Posting am 19. Mai die Geburt des Babys als "wirklich die verrückteste Erfahrung meines Lebens mit dem besten Ende". Dann gab sie den Namen des Neugeborenen preis: "Da Noa Mimi Tikhman überhaupt nichts mit ihrer Mutter zu tun hat, die immer zu spät kommt, kam sie zwei Wochen zu früh. Um ganz unvoreingenommen zu sein, würde ich sagen, dass sie bereits perfekt und sehr fortgeschritten ist und vielleicht die erste Person ist, die ich getroffen habe, die mich Simon vorzieht."

Die Schwester von Schauspielerin Sara Foster (43) verriet, sie habe ihre Tochter "ganz natürlich in unserem Bett" zur Welt gebracht. Sie fühle sich wie eine Heldin und fügte scherzhaft hinzu, dass ihr Mann "möchte, dass jeder weiß, dass er auch ein Krieger ist". Damit spielte sie auf einen Schnappschuss ihres Liebsten an, der sich während des Prozederes ein Glas Wein einschenkte.

Hochzeit Ende 2019

Das Paar ist seit Dezember 2019 verheiratet. Bei einer Silvesterzeremonie in Nashville, Tennessee, schlossen die beiden den Bund fürs Leben geschlossen. Die frühere "O.C., California"-Schauspielerin hatte dann im November 2023 verkündet, dass sie ein Baby erwartet: "Es fühlt sich so an, als ob wir gerade etwas Positives brauchen, deshalb möchte ich etwas anbieten. Ich bin schwanger!", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag zu einem Bild, auf dem sie ihren Bauch im Sonnenlicht zeigte. Tikhman saß auf dem Boden und sah zu seiner Frau auf, während sie in die Kamera blickte.