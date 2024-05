"Wünschen uns gegenseitig nur das Beste" Paula Badosa verkündet Trennung von Stefanos Tsitsipas

Am 5. März 2024 zeigten sich Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas noch gemeinsam bei den BNP Paribas Open in Indian Wells. (ae/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 06:43 Uhr

Im Juni 2023 hatten die Tennisstars ihre Beziehung öffentlich gemacht - nicht mal ein Jahr später ist schon wieder alles vorbei. Paula Badosa hat die Trennung von Stefanos Tsitsipas bekannt gegeben. Demnach hätten beide entschlossen, einvernehmlich auseinander zu gehen.

Sie waren eines der Traumpaare der Tennisszene, doch nun ist alles aus bei den Tennis-Profis Stefanos Tsitsipas (25) und Paula Badosa (26). Die Spanierin verkündete die Trennung von dem Griechen auf ihrer Instagramseite – nach einem knappen Jahr.

Sie spricht von einvernehmlicher Trennung

Paula Badosa veröffentlichte am 5. Mai in ihrer Instagram-Story ein Statement. Darin hieß es: "Nach reiflicher Überlegung und vielen schönen gemeinsamen Momenten haben Stefanos und ich beschlossen, uns einvernehmlich zu trennen." Weiter schrieb sie: "Wir haben eine Reise voller Liebe und Lernen geteilt und als Freunde mit großem gegenseitigem Respekt entscheiden wir uns nun, unsere eigenen Wege weiterzugehen."

Dann fügte die Spanierin noch hinzu: "Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Freunde, Familie und all jenen, die Teil unserer Reise waren. Während wir in dieses neue Kapitel unseres Lebens eintreten, wünschen wir uns gegenseitig nur das Beste. Wir bitten euch, während dieser Zeit unsere Privatsphäre zu akzeptieren und danken euch für euer Verständnis." Stefanos Tsitsipas gab hingegen bisher kein Statement dazu ab.

Er schwärmte, dass sie seelenverwandt seien

Das Paar hatte seine Liebe im Juni 2023 öffentlich gemacht. Tsitsipas verriet aber in einem Interview, dass sie ihn bereits viel früher beeindruckte – und zwar über den Bildschirm: Erstmals fiel sie ihm demnach bei der TV-Übertragung der Australian Open 2020 auf. "Es kommt nicht oft vor, dass ich jemanden im Fernsehen sehe und ihre Energie so sehr mag, ohne sie jemals getroffen zu haben. In Rom schrieb ich ihr dann eine Nachricht." Vor fast einem Jahr betonte er gegenüber "Bild", wie verbunden sich die beiden fühlen: "Wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte." Er habe viele Frauen getroffen, doch er habe sich "noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden und Interesse an einer Frau gehabt".

Während der Beziehung war Badosa lange verletzt, unterstützte aber ihren Partner und begleitete ihn zu vielen Spielen. Im vergangenen Herbst, nur wenige Monate nach Bekanntgabe der Beziehung, gab es erste Gerüchte über eine Trennung. Auf ihrer Instagramseite "Tsitsidosa" waren alle Beiträge gelöscht worden. Danach sah man die Tennisstars aber wieder gemeinsam bei Turnieren.