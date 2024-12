"Kämpfen, Bruder" Robin Gosens reagiert nach Zusammenbruch von Teamkollege Edoardo Bove

Robin Gosens reagiert nach dem Zusammenbruch seines Teamkollegen Edoardo Bove schockiert. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 11:21 Uhr

Edoardo Boves Teamkollegen beim AC Florenz bangen nach seinem Zusammenbruch um die Gesundheit des 22-Jährigen. Auch der deutsche Nationalspieler Robin Gosens meldete sich in den sozialen Medien zu Wort.

Beim Serie-A-Spiel zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand ereigneten sich am Sonntagabend (1. Dezember) schockierende Szenen: Mittelfeldspieler Edoardo Bove (22) brach in der 17. Minute plötzlich auf dem Rasen zusammen, nachdem er sich die Schuhe zuband, und wurde nach einer Behandlung im Stadion durch Rettungskräfte abtransportiert. Am späten Abend teilte sein Verein mit, dass der 22-Jährige auf der Intensivstation behandelt werde. Zahlreiche Mitspieler und andere Fußballer meldeten sich in den sozialen Medien – darunter auch Deutschlands Nationalspieler Robin Gosens (30), der mit Bove beim AC Florenz spielt.

Video News

Mitspieler bangen mit Edoardo Bove

In seiner Instagram-Story teilte Gosens eine Mitteilung des Vereins, verlinkte Bove und schrieb auf Italienisch: "Forza fratello" (Deutsch etwa: "Kämpfen, Bruder"). Gosens und Bove spielen beide seit Anfang der Saison 2024/25 beim AC Florenz. David de Gea (34), Torhüter beim AC Florenz, schrieb auf der Plattform X: "God Please" ("Gott bitte"). Frankreichs ehemaliger Nationalspieler Thierry Henry (47) teilte ein Foto von Bove auf Instagram und schrieb: "Ich habe das Spiel geschaut und bin einfach eingefroren. Meine Gedanken und Gebete sind bei Edoardo Bove und seiner Familie."

Nähere Informationen zu einer Diagnose gab es am Montagvormittag noch nicht. Einige italienische Medien hatten berichtet, dass Bove einen epileptischen Anfall und in der Folge einen Herzstillstand erlitten haben soll. Offiziell bestätigt ist dies aber nicht. Eine Entwarnung gab es aber noch am Abend: Bove sei stabil und es wurden keine Schädigungen des Nerven- oder Herz-Kreislaufsystems festgestellt.