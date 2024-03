Nach Hochzeit im Mai 2023 Sänger Álvaro Soler freut sich auf sein erstes Kind

Álvaro Soler und Melanie Kroll haben die Schwangerschaft mit einem Instagram-Video bekannt gegeben. (ae/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 08:15 Uhr

Seit 2021 sitzt Álvaro Soler bei "The Voice Kids" in der Jury. Nun kann er bald sein erstes eigenes Kind in den Händen halten: Der Sänger und seine Frau Melanie Kroll gaben die süße Nachricht mit einem besonderen Video bekannt.

Sänger Álvaro Soler (33) wird zum ersten Mal Vater. Die freudige Nachricht verkündeten der "the voice kids"-Juror und seine Frau Melanie Kroll via Instagram mit einem süßen Video. Erst im vergangenen Jahr hatte das Paar geheiratet.

Video News

Eine einmalige Zeitungsausgabe

Am 3. März veröffentlichten beide ein besonderes Video auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten. Darin sitzt das Paar an einem Tisch an einem Strand. Álvaro Soler nimmt eine Zeitung in die Hand, auf der die Schlagzeile "Baby No 1 coming soon" prangt (zu Deutsch: Baby Nummer 1 kommt bald). Danach macht das Paar es noch ganz deutlich: Melanie Kroll steht auf und ihren nackten Babybauch in die Kamera, der werdende Vater drückt einen zärtlichen Kuss auf ihre Körpermitte. Weitere Informationen, etwa zum Geburtstermin oder dem Geschlecht des Babys, hat das Paar noch nicht verraten.

Hochzeit im Mai 2023

Erstmals hatten sich die beiden 2022 zusammen auf dem roten Teppich gezeigt – im Juni bei einem Event in Berlin. Gut ein Jahr später heirateten Alvaro Soler und seine Partnerin Melanie Kroll. Im Mai 2023 gaben sie sich das Jawort, wie beide einige Wochen später bei Instagram andeuteten. Das glückliche Paar veröffentlichte am 28. Juni mehrere Bilder, die die beiden im Rahmen der Feierlichkeiten zeigen. Das Model trug darauf ein weißes Traumkleid, der Sänger dazu einen passenden weißen Anzug. Im beigefügten Kommentar teilte Kroll mit, dass das Brautkleid von Rosa Clará stammt. Dort verriet sie neben zwei Herz-Emojis auch das Datum "23.05.2023". Nun gründen die Eheleute eine Familie.