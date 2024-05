Mit Juli Zeh und Deniz Yücel Schriftsteller Salman Rushdie zu Gast in „Das Literarische Quartett“

Salman Rushdie ist kommende Woche in "Das Literarische Quartett" zu Gast. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 15:57 Uhr

Prominenter Besuch im "Literarischen Quartett": Der renommierte Schriftsteller Salman Rushdie ist kommenden Freitag in der ZDF-Sendung zu Gast. Das kündigte der Sender nun an. Mit dabei sind auch Juli Zeh und Deniz Yücel.

Ein ganz besonderer Gast für "Das Literarische Quartett": Am kommenden Freitag (17. Mai) empfängt Thea Dorn (53) den britisch-indischen Schriftsteller Sir Salman Rushdie (76) in der ZDF-Sendung. Das teilte der Sender nun mit. Unter anderem geht es um seinen neuen Roman "Knife", in dem Rushdie die Folgen des Attentats eines islamistischen Fanatikers auf sich verarbeitet.

Zudem diskutiert Rushdie laut Pressemitteilung gemeinsam mit Thea Dorn, Schriftstellerin Juli Zeh (49) und Journalist Deniz Yücel (50) den Klassiker "Die Verwandlung" von Franz Kafka (1883-1924), dessen Todestag sich am 3. Juni zum 100. Mal jährt. Zusätzlich werden am runden Tisch des "Literarischen Quartetts" aktuelle Neuerscheinungen des Frühlings vorgestellt.

Salman Rushdie verarbeitet in neuem Buch Mordversuch

Sir Salman Rushdie gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der modernen Literatur. 1988 veröffentlichte er sein Werk "Die satanischen Verse", der zum Riesenerfolg wurde, aber auch schwerwiegende Konsequenzen mit sich zog. Aufgrund der Darstellung des Propheten Mohammed in "Die satanischen Verse" belegte der iranische Ajatollah Ruhollah Chomeini (1902-1989) Rushdie mit einer Fatwa und setzte in der gesamten muslimischen Welt ein Kopfgeld auf ihn aus.

Im August 2022 wurde Rushdie in New York mit einem Messer angegriffen und überlebte nach einer Notoperation nur knapp. Der Schriftsteller ist seither auf dem rechten Auge blind. Ein halbes Jahr nach dem Attentat begann er mit der Arbeit an seinem autobiografischen Werk "Knife. Gedanken nach einem Mordversuch", das am 16. April 2024 erschien. In "Knife" führt er ein fiktives Gespräch mit seinem mutmaßlichen Angreifer, Hadi Matar aus New Jersey. Im realen Leben hat er noch nicht mit ihm gesprochen, jedoch könnte er ihm im für Herbst erwarteten Prozess gegenübertreten. Das Verfahren wurde verzögert, weil die Anwälte des Anklagten die Prüfung von Rushdies Buch forderten. Es könne als Beweismaterial dienen.