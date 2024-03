Zwei Söhne hat er schon Spanischer Profigolfer Jon Rahm wird zum dritten Mal Vater

Jon Rahm ist nicht nur beruflich, sondern auch privat erfolgreich. (ae/spot)

SpotOn News | 30.03.2024, 18:00 Uhr

Jon Rahm hat kurz vor dem Osterfest sein persönliches Geschenk schon bekommen: Er kann sich auf sein drittes Kind freuen. Die freudige Nachricht verkündete der spanische Profigolfer mit einem süßen Familienbild.

Der spanische Profigolfer Jon Rahm (29) und seine Frau Kelley Cahill freuen sich auf Familienzuwachs. Das Paar erwartet das dritte Kind.

Süßes Familienfoto mit Ultraschallbildern

Das gab der Sportler am Karfreitag mit einem Instagram-Posting bekannt. In dem Beitrag teilte Jon Rahm ein Foto seiner Familie, zu der bereits zwei Söhne gehören: Kepa (2) und Eneko (1). Während der Golfer seinen Sohn Kepa im Arm hielt, zeigte das Vater-Sohn-Duo stolz Bilder einer Ultraschalluntersuchung in die Kamera. Cahill stand unterdessen neben ihrem Mann, hielt ihren jüngeren Sohn und blickte ihren Mann lächelnd an. "Offizieller Wechsel zur Zonenverteidigung, Baby Rahm Nr. 3 kommt bald!", schrieb der Golfer dazu.

Privat und beruflich erfolgreich

Die Baby-Nachricht ist die neueste positive Nachricht für Rahm, der in den vergangenen Jahren sowohl in seinem Privatleben als auch in seiner Karriere viele große Momente erlebt hat. Nur zwei Monate nach der Geburt seines ersten Sohne errang Rahm im Juni 2021 seinen allerersten US-Open-Sieg, den er damals mit seiner Frau und seinem kleinen Baby feierte. "Es fühlte sich an wie ein Märchen", meinte er damals.

2022 folgte der zweite Sohn – und 2023 ein Meilenstein seiner Karriere. Rahm war der erste europäische Spieler, der sowohl das Masters als auch die US-Open gewann, nachdem er sich im April 2023 in Augusta, Georgia, einen Masters-Sieg sicherte. "Angesichts der vielen großartigen Spieler vor mir, ist es kaum zu glauben, dass ich der Erste bin. Es ist ein sehr demütigendes Gefühl. Ich kann nicht anders, als dankbar zu sein", sagte er während einer Pressekonferenz.