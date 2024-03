Ein Monat nach dem Krebs-Tod „Te amo!“: Gisele Bündchen gedenkt rührend ihrer verstorbenen Mutter

In liebender Erinnerung an ihre Mutter: Gisele Bündchen (jök/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 11:42 Uhr

Es ist gerade mal einen Monat her: Am 28. Januar erlag Gisele Bündchens Mutter ihrem schweren Krebsleiden. Ihre Trauer über den Verlust, aber auch ihre liebende Erinnerung, hat das Supermodel jetzt erneut mit der Welt geteilt.

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, liegen Verlustschmerz und liebende Erinnerung oft eng beieinander. Wie das "People"-Magazin berichtet, hat Supermodel Gisele Bündchen (43) am Dienstag mit mehreren Instagram-Storys ihrer verstorbenen Mutter Vania Nonnenmacher (+75) gedacht. Nonnenmacher war vor einem Monat am 28. Januar in einem Krankenhaus im brasilianischen Porto Alegre einem Krebsleiden erlegen.

"Te amo!" – "Ich liebe dich!"

"Te amo!" steht unter einem Foto, auf dem Bündchens Mutter in die Kamera lächelt – portugiesisch für "Ich liebe dich!" Wie sehr sie ihre Mutter vermisst, drückt Bündchen durch eine Reihe herzerweichender Fotos aus. Eines zeigt Mutter und Tochter in liebevoller Umarmung. Darunter schreibt das brasilianische Supermodel: "Einen Monat ohne Dich, Mama. Ich vermisse dich sehr!" Am 28. Januar hatte das Krankenhaus Moinhos de Vento in Porto Alegre, Brasilien, mitgeteilt, dass Nonnenmacher an Krebs gestorben sei. Sie wurde 75 Jahre alt. Bündchen hatte sich erstmals am 30. Januar in liebevollen Instagram-Posts zu dem tragischen Ereignis geäußert. Fans aus aller Welt trauern seither mit der Ex-Frau von Football-Legende Tom Brady (46), mit dem sie zwischen 2009 und 2022 verheiratet war. Beide sind Eltern eines 14-jährigen Sohns und einer elfjährigen Tochter. Die zweifache Mutter lebt mit ihren Kindern in Tampa, Florida.

"Wenn es regnet, dann schüttet es."

Bereits im September letzten Jahres hatte Bündchen dem "People"-Magazin davon berichtet, dass sie sich um ihre kranken Eltern kümmere – eine harte Zeit für die ganze Familie. Bündchen beschrieb die immer neuen Schicksalsschläge damals mit dramatischen Worten: "Ich habe das Gefühl, wenn es regnet, schüttet es. Mit all den verschiedenen Drehungen und Wendungen, die das Leben nimmt, können wir nur das Beste tun, was wir können, angesichts dessen, was in unserer Umgebung passiert."

Zwei Tage nach dem Tod ihrer Mutter ergriff Bündchen erstmals per Instagram das Wort. Damals machte sie für alle Welt sichtbar, wie viel Licht ihre Mutter in ihrem Leben bedeutete : "Geliebte Mama, es tut weh zu wissen, dass ich dich nicht mehr umarmen kann. Aber ich weiß, dass du immer über uns wachen wirst. Du warst ein Engel auf Erden, der immer allen um sich herum geholfen hat", schrieb Bündchen damals auf Portugiesisch und Englisch über ihre Mutter. Diese bleibe ihr als "bestes Vorbild für Liebe, Stärke, Mitgefühl, Mut und Anmut" in ewiger Erinnerung.

"Loszulassen kann sich überwältigend anfühlen."

Der Krebs-Tod ihrer Mutter hat Gisele Bündchen nachhaltig beeinflusst. Wie weitere Instagram-Posts andeuten, hat sie sich auf eine Reise der persönlichen Veränderung begeben. Ihren schmerzhaften Weg beschreibt sie unter anderem mit ergreifenden Worten des ecuadorianischen Autors Yung Pueblo: "Loszulassen kann sich manchmal überwältigend anfühlen. Neue Gewohnheiten zu entwickeln kann wie ein harter Kampf erscheinen. Doch trotz all dieser Herausforderungen lohnt sich die innere Arbeit. Diese aktive Form der Selbstliebe kann dein Leben radikal verändern." Auf dem Weg zur inneren Mitte meditiert Bündchen täglich und praktiziert Yoga.