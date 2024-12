besseresser, Die Kanzlei, ... TV-Tipps am Dienstag

"besseresser: Die Tricks in Glühwein, Lebkuchen & Co.": Sebastian Lege baut in seinem Labor Dominosteine nach. (cg/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 06:00 Uhr

In "besseresser" (ZDF) deckt Sebastian Lege die Tricks der Lebensmittelindustrie zur Weihnachtszeit auf. "Die Kanzlei" (Das Erste) behandelt einen Fall von Körperverletzung. In "Santa Clause 2" (VOX) muss der Weihnachtsmann seinen Sohn retten.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Glühwein, Lebkuchen & Co., Food-Reportagereihe

Sebastian Lege enthüllt, wie die Lebensmittelindustrie zur Weihnachtszeit mit fragwürdigen Methoden arbeitet. Er analysiert Produkte wie Glühwein, Schoko-Weihnachtsmänner und Lebkuchen und zeigt, wie hochwertige Zutaten durch billigere Alternativen ersetzt werden, um den Gewinn zu maximieren. Dabei rekonstruiert er Dominosteine und andere typische Weihnachtsleckereien.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wo die Liebe hinfällt, Doku

Isa (Sabine Postel) vertritt vor Gericht eine junge Frau, die mehrfach Opfer brutaler Gewalt durch ihren Partner geworden ist. Obwohl sie die Mandantin sorgfältig auf ihre Aussage vorbereitet hat, zieht diese vor Gericht plötzlich zurück. Der vorbestrafte Täter hat ihr während einer Pause einen Heiratsantrag gemacht, den sie überraschend annimmt. Zu Isas Entsetzen verweigert die Frau danach ihre Aussage, um den Angeklagten vor einer Verurteilung zu bewahren. Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) gibt jedoch nicht auf und versucht, den Täter dennoch zur Rechenschaft zu ziehen.

20:15 Uhr, VOX, Santa Clause 2: Eine noch schönere Bescherung, Weihnachtsspaß

Scott Calvin (Tim Allen) arbeitet seit acht Jahren erfolgreich als Weihnachtsmann und wird von den Elfen am Nordpol geschätzt. Doch plötzlich tauchen Schwierigkeiten auf: Sein Sohn Charlie (Eric Lloyd) steht auf der Liste der "unartigen Kinder", und Scott hat übersehen, dass er laut Vertrag innerhalb eines Monats heiraten muss, um Santa bleiben zu können.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der entsorgte Mann, Krimi

Die Leiche des Müllentsorgers Lutz Köhm wird, in schwarze Folie gewickelt, auf dem Gelände von Kai Milas (Emanuel Fellmer) Betrieb entdeckt. Laut Köhms Freundin Jasmin Schulte (Ceci Chuh) gab es zuletzt Spannungen zwischen den beiden Männern. Auch Jasmin selbst gerät ins Visier der Ermittler, da es zwischen ihr und Lutz nach Bekanntwerden seiner Affäre zu heftigen Konflikten kam.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Meer: Lichterfest, Krimi

Beim Lucia-Fest in Schweden, das traditionell am dunkelsten Tag des Jahres gefeiert wird, geschieht ein Unglück: Malin, die Darstellerin der Luzia, gerät in der Kirche mit ihrem Umhang in Brand. Robert Anders (Walter Sittler), der mit seiner Familie anwesend ist, rettet sie durch schnelles Eingreifen. Er vermutet jedoch, dass es sich um einen gezielten Anschlag handeln könnte.