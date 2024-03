Miss Merkel, Die Notärztin, ... TV-Tipps am Dienstag

"Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi": Miss Merkel (Katharina Thalbach, l.) findet einen weiteren Geheimgang im Verlies des Schlosses. (cg/spot)

SpotOn News | 12.03.2024, 06:01 Uhr

In "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" (RTL) geht die Ex-Kanzlerin auf Mörderjagd. Die "Notärztin" (Das Erste) gerät in ein Dilemma, als ihr Einsatzwagen ausgeraubt wird. In "Ostfriesensünde" (ZDFneo) muss Kommissarin Klaasen das Rätsel um eine eingemauerte Leiche lösen.

20:15 Uhr, RTL, Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi: Mord im Schloss, Krimikomldie

Die Kanzlerin (Katharina Thalbach) ist seit kurzer Zeit in Rente und mit Mann Joachim (Thorsten Merten) und Mops "Helmut" in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Als Freiherr Philip von Baugenwitz (Thomas Heinze) vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will!

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Undank, Arztserie

Als ihr Notarztwagen während eines Einsatzes ausgeraubt wird, kommt Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) ein unangenehmer Verdacht. Wie groß sind die Geldsorgen von Notfallsanitäter Paul (Paul Zichner) wirklich? Und ließe sich ein solcher Vertrauensbruch überhaupt wieder kitten? Auch Feuerwehrmann Markus (Max Hemmersdorfer) bekommt einen Dämpfer. Bei Ninas Ärztestammtisch fühlt er sich mehr als fehl am Platz. Dazu muss er erfahren, dass Nina jedes Mal alles stehen und liegen lässt, sobald Emily (Mila Voigt) anruft.

20:15 Uhr, Sat.1, The Irrational – Kriminell logisch: Erinnerungslücken, Krimiserie

Alec (Jesse L. Martin) besitzt die besondere Gabe, Personen nur anhand ihrer Verhaltensweisen zu lesen. Er gibt sein Wissen über die menschliche Psyche an der Universität als Dozent weiter. Ebenso unterstützt er die Regierung und das FBI bei besonders kniffligen Fällen. Eine Modeinfluencerin ist auf noch ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Obwohl deren Partner den Mord gesteht, glaubt Alec nicht an eine Beziehungstat. Kann er anhand seiner Analysen den wahren Täter überführen?

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesensünde, Krimi

In einem Keller auf Norderney wird zufällig ein mumifizierter Leichnam gefunden. Schnell wird klar, dass hier ein Serienmörder wiederholt junge Frauen einmauert. Er lässt sie in ihrem Verlies elendig verdursten. Die "Soko Maurer" ermittelt bereits seit Jahren. Wie viele Eingemauerte warten noch auf sie, und was ist das Motiv des Täters? Der Leiter der Soko, Wolfgang Huberkran (Stephan Zinner), hat von Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaasen (Christiane Paul) in Ostfriesland gehört, der es mit vollkommen unorthodoxen Methoden gelungen ist, bereits zwei Serienmördern das Handwerk zu legen.

20:15 Uhr, kabel eins, Kung Fu Panda 3, Digitrick-Actionkomödie

Eine große Aufgabe erwartet Pummel-Panda Po: Der bösartige Meister Kai ist aus der Geisterwelt entkommen und will nun allen Kung Fu-Meistern in China ihre Lebenskraft und Macht – das Ch'i – rauben. Es ist Pos Bestimmung, Kai aufzuhalten. Doch Po zweifelt an sich – bis er seinen leiblichen Vater Li Shan kennenlernt, der ihn in einem geheimen Dorf hoch oben in den Bergen die besonderen Künste der Pandas einweiht.