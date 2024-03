Die Notärztin, Miss Merkel, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Notärztin: Hitze": Dr. Nina Haddad steht ein schwieriger Einsatz bevor. (cg/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 06:01 Uhr

Die "Notärztin" (Das Erste) wird zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. "Miss Merkel" (RTL) hat es mit zwei verfeindeten Bestatter-Familien zu tun. Außerdem zeigt das ZDF die Doku "Die Tricks der Supermärkte".

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Hitze, Arztserie

Am heißesten Tag des Jahres geraten Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und ihr Rettungsteam an ihr Limit. Ausgerechnet heute wird Feuerwehrmann Markus (Max Hemmersdorfer) als Ninas Fahrer eingeteilt, um den "kranken" Paul (Paul Zichner) zu ersetzen. Doch es bleibt keine Zeit, ihr ungeklärtes Liebesleben zu entwirren, denn sie werden zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Nina und Markus sind die ersten am Einsatzort und stehen ohne Ausrüstung da. Beim Versuch, den eingeklemmten Beifahrer aus dem Unfallwagen zu befreien, verletzt Nina sich selbst. Doch sie ist nicht bereit, ihren Fehler zuzugeben und verbirgt ihre Verletzung vor den Kollegen.

20:15 Uhr, RTL, Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi: Mord auf dem Friedhof, Krimikomödie

Nach dem Fund einer Leiche weiß Angela (Katharina Thalbach), dass sie sich nicht auf die örtliche Polizei verlassen kann und stürzt sich zusammen mit ihrem Personenschützer Mike (Tim Kalkhof), ihrem Ehemann Achim (Thorsten Merten) und natürlich dem Merkelschen Mops "Helmut" in die Ermittlungen. Schnell stellt sich heraus, dass die Mordverdächtigen zu zwei verfeindeten Bestatter-Familien gehören, die ein dunkles Geheimnis schützen möchten. Insbesondere der charmante Kurt Kunkel (Sven Martinek) fasziniert Angela.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Supermärkte – mit Pia Osterhaus, Doku

Pia Osterhaus geht den raffinierten Verkaufsmethoden der Supermärkte auf den Grund. Mit welchen Tricks wird dort gearbeitet, und warum fallen wir immer wieder darauf herein? Durchschnittlich verbringt jeder pro Tag circa 35 Minuten im Supermarkt. Neun Tage im Jahr, an denen wir in Versuchung geführt werden. Verschlungene Regalwege, knallige Preisschilder und subtile Produktpräsentationen dienen nur einem Ziel: dem maximalen Profit.

20:15 Uhr, Kabel Eins, No Way Out – Gegen die Flammen, Drama

Der erfahrene Feuerwehrmann Eric Marsh (Josh Brolin) und der Chef der Feuerwache, Duane Steinbrink (Jeff Bridges), wollen eine auf Waldbrände spezialisierte Einheit – eine sogenannte Hotshot-Crew – ausbilden. Nach vier harten Jahren stehen die Granite Mountain Hotshots schließlich zum Einsatz bereit. Als auf dem Yarnell Hill ein Feuer ausbricht, scheint es sich um einen Routineeinsatz zu handeln. Doch es kommt zum Ernstfall.

20:15 Uhr, Tele 5, Die Frau in Schwarz, Horrordrama

Anfang des 20. Jahrhunderts: Anwalt Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) wird von seiner Kanzlei beauftragt, den Nachlass der verstorbenen Alice Drablow zu regeln. Bei seiner Ankunft im abgelegenen Dorf Crythin Gifford ist er verwundert über die unfreundliche Art der Dorfbewohner. Sie möchten Arthur so schnell wie möglich loswerden. Dass es hierfür einen triftigen Grund gibt, erfährt Arthur erst viel zu spät. Während seiner Arbeit im Dorf spielen sich seltsame Dinge im Haus von Alice Drablow ab. Arthur glaubt, deren Geist dort herumspuken zu sehen.