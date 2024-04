Stars Daniel Radcliffe: Beteiligung an Hochzeit von Co-Star

Bang Showbiz | 24.04.2024, 16:00 Uhr

Daniel Radcliffe und Jonathan Groff spielten eine große Rolle bei der Hochzeit von Lindsay Mendez.

Die Tony-Gewinnerin und Musical-Darstellerin nahm Anfang dieser Woche ihre ‚Merrily We Roll Along‘-Co-Stars mit in ihre Hochzeit auf, als sie den Bund der Ehe mit dem Schauspieler J. Alex Brinson schloss. Jonathan leitete die Zeremonie am Montag (22. April), während Daniel als offizieller Ringträger fungierte, wie auf Fotos von der Hochzeit auf Instagram zu sehen ist.

Lindsay lernte ihren Mann während der Arbeit an der CBS-Serie ‚All Rise‘ kennen und sie gaben ihre Verlobung letztes Weihnachten (25. Dezember) bekannt. Inzwischen erwartet das verliebte Paar auch ein gemeinsames Kind und verriet die freudige Nachricht auf Instagram zusammen mit einem Foto von gehäkelten Babysocken. Lindsay – deren dreijährige Tochter Lucy aus einer früheren Beziehung ein Blumenmädchen bei der Hochzeit war – machte die Ankündigung Anfang des Monats auf Instagram. Sie schrieb: „Unsere Familie wächst! Und wir platzen vor Freude! J und ich können es kaum erwarten, Lucy zu einer großen Schwester zu machen und unser neues Baby im Herbst willkommen zu heißen. Ich bin auch so dankbar für die unermüdliche Unterstützung meiner @merrilyonbway Produzenten und meines Unternehmens. Gemeinsam haben sie es geschafft, dass ich glücklich und sicher arbeiten kann, während ich dieses echte Broadway-Baby heranwachsen lasse. Ich werde also mit der Show weitermachen und die Serie mit meiner unglaublichen Besetzung am 7. Juli beenden.“

Lindsay, Daniel und Jonathan spielen am Broadway die Hauptrollen in ‚Merrily We Roll Along‘, einem Musical, das auf dem gleichnamigen Theaterstück von George S. Kaufman und Moses Hart aus dem Jahr 1934 basiert. Die Serie folgt dem Leben der Freunde Frankilin Shepard (Jonathan), Charley Kringas (Daniel) und Mary Flynn (Linsday) über zwei Jahrzehnte hinweg, und ihre Geschichte wird in umgekehrter chronologischer Reihenfolge erzählt.