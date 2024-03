Kommissar Dupin, Mandat für Mai, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Kommissar Dupin: Bretonischer Ruhm": Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi, r.) befragt den treuen Mitarbeiter Monsieur Marchand (Jürgen Heinrich). (hub/spot)

SpotOn News | 28.03.2024, 06:01 Uhr

In "Bretonischer Ruhm" (Das Erste) werden Kommissar Dupins Flitterwochen von einem Mord überschattet. In "Mandat für Mai" sorgt die kuriose Forderung eines Achtjährigen für Aufsehen. Außerdem treibt der Clown Pennywise in "ES" (ProSieben) sein blutiges Unwesen.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonischer Ruhm, Krimi

Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) und seine Claire (Christina Hecke) haben den entscheidenden Schritt gewagt, sie haben geheiratet. Ihre Flitterwochen führen sie zu Claires Freundin Cécile Katell (Birte Hanusrichter), die mit ihrem Ehemann Brian (Markus Frank) das berühmte Weingut Katell betreibt. Doch Dupins und Claires Aufenthalt steht unter keinem guten Stern: Kaum sind sie angekommen, wird Brian tot aufgefunden. Trotz Flitterwochen überredet Claire Dupin, den Mord aufzuklären.

20:15 Uhr, ZDF, Mandat für Mai: Neue Chance, Anwaltsserie

Der achtjährige Ferdinand (Max Günther) will, dass Mai (Julia Hartmann) seine Eltern verklagt. Denn er möchte vor dem Schlafengehen von ihnen vorgelesen bekommen. Und Ursula (Susanne Bredehöft) will im Männergesangsverein mitsingen. Doch die Chormitglieder wollen unter sich bleiben. Da droht Mai Chorleiter und Pfarrer Johann (Christoph Schechinger) mit einer Klage. Mais Sohn Kaleb (Jashan Gupta) freundet sich mit Lutzie (Meta Luis) an. Und obwohl Mai es ihm verboten hat, nimmt er Kontakt zu Bo (Kai Schumann) in Berlin auf. Wieder ist Mai gefordert.

20:15 Uhr, kabel eins, ES, Horror

In der Kleinstadt Derry verschwinden immer wieder Menschen – Erwachsene, aber auch Kinder. Einige Jugendliche sind alarmiert, als ihnen immer wieder ein gruseliges Geschöpf in Form des Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) erscheint. Sie finden heraus, dass Es in den Kanälen unter der Stadt lebt und seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt. Die Teenager beschließen, Pennywise den Garaus zu machen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Quizshow

Weise wählen, schnell antworten und richtig abliefern: 100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Quadrat auf dem Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder seines Gegners. Wer verliert, verlässt das Spiel. Es gilt, taktisch zu spielen und immer mehr Boden zu gewinnen. Der Sieger gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Quizabend.

21:45 Uhr, Das Erste, Simon Becketts: Die Chemie des Todes – Der gefallene Engel, Thrillerserie

Dr. David Hunter (Harry Treadaway), ein anthropologischer Forensiker, macht nach dem Verlust seiner Familie einen Neuanfang als Landarzt in Norfolk. Als die Leiche einer Frau – drapiert wie ein gefallener Engel mit Flügeln – von zwei Jungen beim Spielen im Wald gefunden wird, bittet ihn Inspector Mackenzie (Samuel Anderson) um Hilfe. Nur widerwillig lässt sich der Experte darauf ein. Nach dem Verschwinden einer Joggerin überschlagen sich die Ereignisse.