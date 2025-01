Nord bei Nordwest, Der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Nord bei Nordwest: Kobold Nr. Vier": Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann, l.) und Jule Christiansen (Marleen Lohse, M.) am Tatort. (cg/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 06:00 Uhr

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) wird eine Zwölfjährige Zeugin eines Mordes. Der Bergdoktor (ZDF) sorgt sich um einen Jungen mit ADHS. In "Roadtrip Amerika" (kabel eins) machen die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs Wisconsin unsicher.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Kobold Nr. Vier, Krimi

Die zwölfjährige Paula (Alissa Zazar), die keine Eltern mehr hat, wird Zeugin eines Schusswechsels, bei dem eine Frau ums Leben kommt. Da die Täter sie bemerkt haben, schwebt das Mädchen in Gefahr. Aus Angst, den falschen Leuten zu vertrauen, wendet sie sich nicht an die Polizei, denn die Täter trugen Polizeiuniformen. Als die Frau tot an der Küste von Schwanitz gefunden wird, hat sie lediglich einen Zettel mit der Aufschrift "Kobold Nr. Vier" bei sich. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stehen vor einem Rätsel. Die Identität und Herkunft der Frau bleiben unklar, und niemand scheint sie zu vermissen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Kindeswohl, Familienserie

Die Pflegeeltern des 14-jährigen John Luckau (Nico Marischka) glauben, dass sein Medikament gegen ADHS ihm gesundheitlich schadet. Um an weitere Tabletten zu gelangen, nutzt der Junge eine Verbindung zu Martin Gruber (Hans Sigl) aus. John ist aktives Mitglied einer Jugend-Klettergruppe, die von seinem Pflegevater Benno Fischer (Steve Windolf) geleitet wird. Während einer simulierten Erste-Hilfe-Übung am Berg bemerkt Martin, dass John unter starkem Husten leidet, und bietet ihm medizinische Hilfe an. Doch John stiehlt in der Praxis Blankorezepte.

20:15 Uhr, kabel eins, Roadtrip Amerika 3 – Drei Spitzenköche auf vier Rädern, Dokusoap

Die drei Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmus erleben in Wisconsin die kulinarischen Besonderheiten einer State Fair. Dabei stoßen sie auf exotische Speisen wie Krokodilbein und Getränke mit Mehlwürmern oder Skorpionen. In Michigan liefern sie sich ein Rennen mit Buggies durch eine eindrucksvolle Dünenlandschaft und probieren die ungewöhnliche Sportart Fouling, eine Kombination aus Football und Bowling, aus.

20:15 Uhr, ONE, Meerjungfrauen ticken anders, Komödie

Kinderbuchautor Sam (Michael Angarano) überredet seinen Freund Marshall (Reece Thompson) zu einer durchzechten Nacht, verfolgt dabei aber eigene Ziele. Er möchte nämlich die Hochzeit seiner früheren Geliebten Zoe (Uma Thurman) mit Whit (Lee Pace) verhindern, die um einiges älter ist als er.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt das Wissen der Deutschen auf die Probe: Wie klug sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest des Landes? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer es schafft, die letzte, besonders schwierige Frage zu beantworten, deren Antwort nur 1% der Deutschen kennt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.