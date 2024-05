Emma nach Mitternacht, Jack Ryan, ... TV-Tipps am Mittwoch

SpotOn News | 29.05.2024, 06:00 Uhr

In "Emma nach Mitternacht" (Das Erste) verhandelt Katja Riemann als Hörfunkpsychologin mit einem Kidnapper. Auf RTL präsentiert Daniel Hartwich "Wirklich wahr?! Die Rateshow der verrückten Geschichten". In "Jack Ryan: Shadow Recruit" (ProSieben) jagt Chris Pine einen russischen Oligarchen.

20:15 Uhr, Das Erste, Emma nach Mitternacht: Der Wolf und die sieben Geiseln, Psychokrimi

Emma Mayer (Katja Riemann) ist eine unkonventionelle, unerschrockene Psychologin, die in der Radiosendung "Die Nachtpsychologin" zum Vorfiltern von Anrufen eingestellt wurde. Dabei entgeht ihr nicht, dass die Moderatorin Elisabeth Gira (Mechthild Großmann) den echten Problemen der Hörer am liebsten aus dem Weg geht. Von einer Sekunde auf die andere wird aus der Unterhaltungssendung tödlicher Ernst, als der Anruf eines Unbekannten in die Sendung durchgestellt wird. Wolf Marx (Ben Becker) behauptet, in einer Tankstelle Geiseln genommen zu haben. Emma verlässt das Studio und nimmt den Zweikampf mit ihm auf.

20:15 Uhr, RTL, Wirklich wahr?! Die Rateshow der verrückten Geschichten, Show

Daniel Hartwich präsentiert eine unterhaltsame Rateshow, in der zwei Promi-Teams in sechs Runden und einem großen Finale gegeneinander antreten. Sie müssen erraten, welche der kuriosen Geschichten oder unglaublichen Tatsachen wahr sind. Die Show wird durch spaßige Einspieler, kurzweilige Außenreportagen und witzige Experimente abgerundet. Das Publikum zuhause und im Studio kann ebenfalls mitraten und fleißig mitdiskutieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan (Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Büro-Job an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst, Crime-Dokureihe

Eine Achtjährige hat ihren Schlüssel vergessen und wartet auf ihre Eltern. Als ein Autofahrer sie anspricht, steigt das Kind ein. Monate später wird ein kleiner Junge in dasselbe Auto gelockt. Sven Voss rekonstruiert mit einem der damals führenden Kripobeamten den Fall und die schwierige Suche nach dem Mann im Auto, der sich als einer der gefährlichsten Mörder der deutschen Kriminalgeschichte entpuppen sollte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Das Geld der Anderen, Krimi

Kaum hat Wilsberg (Leonard Lansink) durch den Verkauf einer Rarität einen kleinen Gewinn gemacht, stehlen auch schon zwei vermummte Einbrecher das Geld. Aber das lässt Wilsberg nicht auf sich sitzen. Auf eigene Faust will er sein Geld zurückholen und geht den Einbrechern nach. Doch bevor Wilsberg sie zur Rede stellen kann, wird einer der beiden tot aufgefunden. Der Druck auf Wilsberg steigt, denn er gerät in den Fokus der Ermittlungen von Springer (Rita Russek) und Overbeck (Roland Jankowsky).