RESET, The Dark Knight, ... TV-Tipps am Montag

"RESET - Wie weit willst du gehen?": Flo Bohringer (Katja Riemann) wird durchgecheckt und fürchtet eine schlimme Diagnose. (cg/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 06:00 Uhr

In "RESET - Wie weit willst du gehen?" (ZDF) gerät eine verzweifelte Mutter an ein mysteriöse Zeitreisefirma. Batman hat es in "The Dark Knight" (Sat.1) mit dem skrupellosen Joker zu tun. In "Aus der Kurve" (ONE) wird der Mord an einem Elfjährigen zur Zerreißprobe für eine Freundschaft.

20:15 Uhr, ZDF, RESET – Wie weit willst du gehen?, Drama

Das Leben der Star-Moderatorin Flo (Katja Riemann) zerbricht, als ihre Teenager-Tochter Luna (Ava Bieleke) Suizid begeht. Als Flo von der Zeitreisefirma "Plan B" erfährt, beschließt sie, alles zu tun, um Luna zu retten. Flo forscht sofort nach Gründen für Lunas Suizid. Ihr wird klar, wie wenig sie über die letzten Monate in Lunas Leben weiß. In ihrer Verzweiflung beschließt sie, die Dienste von "Plan B" zu testen. Oder ist die Zeitreisefirma nur ein Betrug?

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight, Superhelden-Drama

Die Tage des organisierten Verbrechens in Gotham City scheinen dank Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman) gezählt zu sein. In Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) finden die beiden einen weiteren starken Verbündeten. Da der Gesetzeshüter die Gangster gleich reihenweise hinter Gitter bringt, gilt er bereits als der "weiße Ritter" der Stadt. Doch urplötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegenspieler auf.

20:15 Uhr, ONE, Aus der Kurve, Krimidrama

Eva (Luise Wolfram) und Tom (Andreas Helgi Schmid) sind ein glückliches junges Paar. Tom führt zusammen mit Chris (Nico Ehrenteit) einen Fahrradladen. Die beiden Freunde kennen sich schon seit ihrer Jugend in dem kleinen Ort Haimersheim. Als eines Abends Dominik (Maximilian Scheidt), ein Kumpel aus Toms Heimatort, vor der Wohnungstüre steht, kommt Toms Welt ins Wanken. Dominik ist inzwischen Kommissar bei der Frankfurter Kriminalpolizei und gekommen, um von Tom eine DNA-Probe zu nehmen. Vor einigen Jahren, als die Freunde noch Teenager waren, wurde in Haimersheim der elfjährige Adrian ermordet. Bis heute ist der Mord nicht aufgeklärt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Biggest Loser – Leben leicht gemacht, Abspecksoap

Der "Kampf der Giganten" zwischen Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss geht in die finale Runde: Beide starten mit zwei Finalisten ins große Finale der 15. Staffel. Wer wird sich den Titel holen und die 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen?

22:15 Uhr, ZDF, Oxen: Ein neues Spiel, Thriller

Niels Oxen (Jacob Hauberg Lohmann) und Margrethe Franck (Josephine Park) bilden ein ebenso unfreiwilliges wie ungleiches Ermittlerteam, das direkt an PET-Leiterin Frigg Mossman (Ellen Hillingsø) berichtet. Ihre Auftraggeberin gibt den beiden jedoch Rätsel auf. Nach dem Tod des pensionierten Topdiplomaten Corfitzen ist dessen Tochter Kajsa (Birgitte Hjort Sørensen) die Alleinerbin. Die erfolgreiche Geschäftsfrau aus London kommt nach Dänemark und sucht schon bald den Kontakt zu Niels. Wenig später gibt es einen weiteren Todesfall im Umfeld von Schloss Nørlund.