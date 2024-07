„Unentschuldbar“: Emma Roberts spricht über Nickelodeon-Skandal und ihre eigene Erfahrung

Redaktion Video | 09.07.2024, 15:29 Uhr

In der Doku-Reihe „Quiet on Set“, die im vergangen März erschien, wurden verschiedene Vorwürfe gegen den US-Kindersender Nickelodeon laut. Es ging unter anderem um Themen wie Sexismus, Rassismus und Missbrauch. Nun meldet sich erstmals auch Emma Roberts, die von 2004-2007 in der Nickelodeon-Serie „Unfabulous“ mitspielte, zu Wort.